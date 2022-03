PSOE lamenta el acuerdo del PP con Vox que es un "escándalo europeo" y ve "más triste" que Núñez "lo defienda orgulloso"

TOLEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha denunciado que el acuerdo del PP y Vox en Castilla y León es un "escándalo europeo" rechazado por "todos los líderes del PP" en Europa, si bien ha afirmado que es "más triste" aún que el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, lo defienda no como inevitable, sino "con orgullo" y como "el camino que hay que recorrer".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez ha criticado este pacto del PP con "la extrema derecha" que "marca un antes y un después", al tiempo que ha planteado una diferencia entre "el PP de Castilla-La Mancha, el PP de Núñez y el resto de miembros del PP".

De este modo, ha señalado que "pactar con la extrema derecha es una línea roja que no entienden en Alemania, en Francia, en Italia, por mucho que aquí quieran compararlo con otro tipo de pactos" y, a este respecto, ha expuesto que "se puede justificar como que es la opción que no nos queda más remedio" que asumir, "pero que no nos gusta", que ha dicho que es "lo que parece que quiere decir Feijóo" o "se puede hacer un Núñez" y "defenderlo con orgullo".

"Y a nosotros, sinceramente, nos da pena que teniendo el PP el ofrecimiento abierto del PSOE para hacer acuerdos que excluyan a los extremos y a la radicalidad nos digan constantemente que no", ha afirmado Gutiérrez, quien ha recordado que el PSOE defendió en la región la abstención para desbloquear la investidura de Mariano Rajoy, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Además, ha lamentado que la negativa se produzca en "un momento de incertidumbres, de crisis económicas, de guerras", en "un momento donde Europa necesita" certidumbre.

Del mismo modo, ha criticado que Núñez hable de un "gobierno estable" en Castilla y León, donde lo que se ha hecho es cambiar el socio de gobierno de Ciudadanos por "un socio de gobierno cuya apuesta es más radicalidad, más extremismo, menos igualdad y menos libertades".

"Creemos que ese no es el camino y lo que le pedimos al señor Núñez es que no intente blanquear no a los partidos, sino a las políticas que defienden esos partidos, y creemos más que nunca que se tiene que abrir la posibilidad de coser a España y a las sociedades en estos momentos de incertidumbre, de guerras, de crisis económica", ha planteado.

Y ha agregado que "España tiene que ser un ejemplo de estabilidad, de moderación y de buenas políticas, no de querer poner a España otra vez patas arriba", y por ello ha incidido en el ofrecimiento del PSOE "de un acuerdo nacional para evitar los extremos y evitar el extremismo y volver a dar estabilidad a España desde la moderación y desde el progreso".

Un debate que ha instado al PP a tomarse "en serio" porque "no pueden ser acuerdos de hoy que me beneficia a mí en Castilla y León, lo exijo, pero cuando corresponda en otros lugares, como en Andalucía, me pongo de perfil", sino "un acuerdo estable y general".

Con todo, el dirigente socialista ha criticado el "populismo", la "debilidad" y el "extremismo" del candidato del PP a la Junta que llega "a querer poner en riesgo la estabilidad" y ha recalcado que, si esa es la alternativa, "lo que está sobrando hoy en Castilla-La Mancha es precisamente el señor Núñez".

GUERRA DE UCRANIA

Por otra parte, Gutiérrez ha reprochado al presidente regional del PP que "no se puede hacer política con las tripas y no se puede intentar querer aprovechar cada crisis, cada guerra, cada pandemia para hacer política", tras sus declaraciones atacando al Gobierno regional con el pretexto de la guerra en Ucrania.

"Mire, señor Núñez, frente a las consecuencias de la guerra, seriedad; frente a las crisis económicas y al sufrimiento, moderación; frente a la catástrofe, altura de miras, frente a todos estos retos, lo que necesitamos es estabilidad, moderación, seriedad y no carroña", ha reclamado.

Con ello, ha pedido "al PP, a los dirigentes que se nos acercan diciendo que no comparten lo que está haciendo el señor Núñez, que no esperen a hacer con el señor Núñez lo que han tenido que hacer con el señor Casado, que les hagan la reflexión de que el PP solo puede ganar apoyo, respeto, credibilidad, si es capaz de mostrar altura de miras".

Y en relación al aniversario de los atentados del 11-M, Gutiérrez ha recordado a las víctimas y a sus familias, y ha expresado el deseo de que "podamos seguir haciendo frente al terrorismo y al miedo en unas sociedades democráticas cada vez más avanzadas".

"No puede pasar un solo año en el que no nos acordemos de las víctimas, de sus familias, del dolor que ocasionó ese terrible atentado", ha reconocido.