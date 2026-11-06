PSOE lamenta que, tras el luto por la tragedia en Urda, "el PP vuelve con las ocurrencias, el ruido y los bulos"

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, - PSOE

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha lamentado que, tras los días de luto oficial por la tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo), el PP de Castilla-La Mancha ha vuelto "con las ocurrencias, con el ruido y los bulos".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha señalado las dos formas tan opuestas que existen a la hora de gobernar, porque mientras el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "está al frente de una dificultad o una emergencia", la máxima aportación del PP, no solo a la política regional sino también a la nacional, es "crispar" y no estar "donde la ciudadanía de Castilla-La Mancha se merece".

"El presidente Page demuestra una vez tras otra que hay distintas formas de hacer política, y lo hemos podido comprobar en estos últimos días, con un gobierno que ha sabido atender de forma rápida la emergencia", ha aseverado, y que junto a la solidaridad que ha demostrado la ciudadanía, ha sido capaz de preparar "una respuesta a la altura", ha añadido.

Tita García ha recordado en este punto que, de hecho, "la empatía y la moderación" del presidente Page han sido reconocidas no solo por los castellanomanchegos y las castellanomanchegas, sino a nivel nacional, como ejemplo de atención ante una emergencia "sin color político".

Y ha dicho a la ciudadanía que valore quién ayuda ante una emergencia y quién responde "con unidad, con responsabilidad y con el orgullo de tener unos servicios públicos sólidos, con profesionales preparados, capacitados, con vocación, con compromiso y, sobre todo, dando el callo".

Así, ha concluido subrayando que los habitantes de Castilla-La Mancha saben distinguir que cuentan con un Gobierno regional que ante cualquier catástrofe o dificultad "siempre ha estado ahí", antes, "haciendo que los servicios públicos sean robustos, fuertes y sólidos", y por supuesto también durante y después de cualquier situación de emergencia.

DESDE CUENCA

De su lado, el secretario provincial del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ha reivindicado las inversiones "históricas" que han llegado a Cuenca gracias a las distintas administraciones socialistas, contraponiéndolo con las políticas del PP, "partido que siempre ha sido un freno para Cuenca", ha añadido.

El dirigente socialista ha replicado así a las declaraciones del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a quien ha recordado actuaciones tan importantes como el nuevo hospital de Cuenca, la Comisaría de Policía Nacional, la construcción del Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, la mejora de la movilidad al Casco Antiguo con la próxima puesta en marcha de los remontes, la conexión por autobús con los pueblos del cinturón o la implantación de servicios AVANT para usar la alta velocidad a precios asequibles.

En este punto, ha subrayado el trabajo desarrollado por los gobiernos socialistas para transformar Cuenca con inversiones incluidas en el Plan X Cuenca para "coser" la brecha urbanística que divide la capital y "hacer ciudad con nuevos espacios a disposición de nuestros vecinos".