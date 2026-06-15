PSOE lamenta las "mentiras y ocurrencias" de PP tras sus acusaciones de veto parlamentario: "Es un auténtico sindiós"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar - PSOE

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha respondido a las acusaciones del PP de veto parlamentario este lunes lamentando las "ocurrencias" y las "mentiras" con "tal de salir a los medios de comunicación". "Es un auténtico sindiós", ha afirmado.

En rueda de prensa, la socialista ha respondido a las declaraciones de la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, que ha tachado de "vergüenza democrática" que el PSOE de la región haya "vetado" en las Cortes la propuesta de los 'populares' para que los diputados y los senadores de Castilla-La Mancha, "de todos los partidos políticos, defiendan los intereses de la región por encima de sus intereses partidistas".

Abengózar ha señalado que no han escuchado al PP "dar explicaciones de por qué está bloqueado el Estatuto", ni tampoco "dar explicaciones de por qué callan ante Génova cuando dicen que el agua de Castilla-La Mancha tiene que ir para el Levante y no por tanto para Castilla-La Mancha".

"No les hemos escuchado dar explicaciones sobre nada", ha insistido la diputada socialista, que ha añadido que el PP "intenta levantar cortinas de humo e inventan historias como la del bloqueo del Estatuto".

Abengózar ha reprochado al PP y a su líder, Paco Núñez, no decir "ni mu" sobre si aplicaría en la región "recortes al diálogo social" como lo hace el PP, con su gobierno en Castilla y León, que representa un "modelo" para Núñez.