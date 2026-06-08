PSOE lamenta que Núñez "jamás defiende los intereses de C-LM" y le afea que siempre "habla mal" de la región

El Presidente Del Grupo Parlamentario Socialista En Las Cortes De Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, ha criticado este lunes que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "jamás defiende los intereses de Castilla-La Mancha" y que "si hay alguien que habla mal" de la región ese sea el dirigente 'popular'.

En rueda de prensa, el socialista ha respondido así a la rueda de prensa realizada previamente por Núñez, al que le ha contestado que hoy "es el peor día para sus ocurrencias, para hacer el ridículo y hablar mal de Castilla-La Mancha".

Ha lamentado que esta es la tendencia habitual del PP regional, que es capaz de defender, por ejemplo, el modelo de financiación autonómica que defiende Madrid, según el cual el "principal ítem" para la financiación autonómica tiene que ser la población, "algo que perjudica claramente a Castilla-La Mancha".

"Como Núñez jamás defiende los intereses de Castilla-La Mancha y jamás se enfrenta a Génova, ni el tema de la financiación, ni con el agua, ni, por ejemplo, en el tema del cementerio nuclear que nos quiso vender como un parque de atracciones y todavía estamos esperando que algún alcalde o algún presidente de comunidad autónoma del PP levante la mano pidiéndolo para ellos; pasan estas cosas", ha sostenido.

Godoy, según ha informado el PSOE en nota de prensa, ha insistido en que si hay alguien que habla mal de Castilla-La Mancha ese es Núñez, al que ha explicado que los datos que critica "son los mejores datos económicos que ha tenido esta tierra, los mejores datos de paro que jamás ha tenido. Hemos aumentado la afiliación a la Seguridad Social como nunca y tenemos más inversiones que nunca".