PSOE lamenta que Núñez "vaya a tontá por día": "Si el Tajo no fuera hacia Portugal, no pasaría por C-LM"

El portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha lamentado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, "vaya a tontá por día", en relación a su insistencia sobre que es una pena que el agua del río Tajo se vaya a Portugal. "Si el Tajo no fuera hacia Portugal, no pasaría por Castilla-La Mancha", ha respondido el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha criticado que Núñez, con tal de seguir justificándose ante Génova para que lo mantengan como presidente, sea capaz de defender "cuestiones tan surrealistas como esta", que "prefiera demostrar que tiene menos conocimientos que un niño de Primaria", antes que posicionarse detrás del presidente Emiliano García-Page en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha.

"Obvia una cuestión tan básica como que el curso de los ríos lo determine la naturaleza, obvia que si el Tajo se va a Murcia no pasaría por Toledo, no pasaría por Talavera, no pasaría por El Puente del Arzobispo, estaría impidiendo, entre otras cosas, el desarrollo económico y social de la región", ha apuntado Sánchez Requena.

Así, ha cuestionado si lo próximo que hará Núñez "es defender que el Guadiana, en vez de en Ayamonte (Huelva), desemboque en Santa Pola (Alicante), con tal de seguir justificándose ante sus jefes. Es verdaderamente lamentable", ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que Castilla-La Mancha merece unos responsables públicos que estén al pie del cañón.

En este sentido, también ha trasladado su "orgullo" acerca de que Castilla-La Mancha sea una región en la que cada viernes se puede hablar de buenas noticias, y de buenas medidas para mejorar la vida de la ciudadanía.

Sánchez Requena ha aludido al reconocimiento que esta semana ha realizado el Observatorio Regional de BBVA Research a Castilla-La Mancha, según el cual va a estar en el año 2026 entre las comunidades más dinámicas del país, desde el punto de vista económico, con un crecimiento de su PIB por encima de la media nacional.

Asimismo, ha citado el anuncio de García-Page sobre que, junto a la primera matrícula universitaria gratuita, también será gratuita la matrícula de segundo curso para el alumnado que ha destacado con matrícula de honor en los estudios de Bachillerato, "con el objetivo de retener el talento joven en la región", ha valorado.

Esto, ha subrayado, "no es fruto de la casualidad. Esto es fruto de un proyecto liderado por el presidente Emiliano García-Page" y basado en el consenso, en el diálogo, y en "coalición" con la sociedad, ha concluido.