El PSOE lleva a la Fiscalía las contrataciones de las Ferias de San Isidro y San Mateo de Talavera

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón. - PSOE

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Toledo las contrataciones de servicios y suministros vinculadas a las Ferias de San Isidro y San Mateo de Talavera, después de que desde septiembre de 2023 se hayan venido acumulando reparos de la intervención municipal sobre estos procedimientos.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha recordado que solo en el año 2025 los contratos reparados por Intervención en la Concejalía de Festejos ascendieron a 413.283 euros, una cantidad que sumada a los reparos correspondientes a septiembre de 2023 y las dos ferias de 2024, acumula ya casi un millón de euros, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Además, los socialistas han señalado que los informes de Intervención no se limitan a señalar cuestiones administrativas menores, sino que advierten de la omisión de trámites esenciales de los procedimientos de contratación, entre ellos la necesidad de licitar determinados contratos para poder garantizar así la libre concurrencia de las empresas.

Los socialistas han destacado que la principal preocupación "no es que existan reparos, porque esto ocurre en todas las administraciones", sino en que las advertencias por parte de la Intervención "se hayan repetido durante años y, pese a ello, la forma de proceder a la contratación no se haya corregido".

Así, han recordado que en las primeras ferias, cuando el Gobierno acaba de llegar, "se puede entender que por falta de tiempo para tramitar determinados contratos pueda darse, pero no que se siga repitiendo feria tras feria".

Desde el Grupo Socialista han recordado que ya exigieron explicaciones al alcalde, José Julián Gregorio, y a la concejala públicamente cuando conocieron los informes de Intervención y que también trasladaron sus advertencias al alcalde incluso en varios plenos municipales, pero a día de hoy "ni el alcalde ni esta concejala, que es su mano derecha, han explicado por qué se mantuvo esta forma de tramitar los contratos pese a las advertencias existentes".

Por ello, el Grupo Socialista ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y han recordado que tendrá que ser dicho órgano el que debería realizar las comprobaciones que considere oportunas y determinar así si existen o no indicios de una posible infracción.

Finalmente, el Grupo Socialista ha señalado que ante la reiteración de las advertencias de la Intervención Municipal y la falta de explicaciones por parte del Gobierno local, entendían que estaban "obligados a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía".

"Hemos cumplido con nuestra obligación", han señalado, señalando que no corresponde al Grupo Socialista determinar si existe o no un delito, sino trasladar unos hechos que constan en la documentación oficial para que sea la Fiscalía la que lleve a cabo las comprobaciones oportunas y determine si existen indicios de alguna posible infracción.