PSOE C-LM acusa a Paco Núñez de haberse "enclaustrado en el bulo" en materia de fiscalidad, agua y Estatuto

El secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

TOLEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha acusado al presidente del Partido Popular de la región, Paco Núñez, de haberse "enclaustrado en el bulo", en cuestiones como la política fiscal, el agua o el Estatuto de autonomía.

Zamora, que ha achacado a Núñez una "clara fatiga argumental", ha asegurado que "ni siquiera se esfuerza en crear nuevas mentiras, nuevos bulos o nuevas ocurrencias".

En una rueda de prensa concedida este miércoles en la sede regional del Partido Socialista, Zamora ha señalado que Núñez lleva "cerca de diez años prometiendo que va a ser presidente" mientras obtiene "los peores resultados del Partido Popular de Castilla-La Mancha".

En materia impositiva, Zamora ha señalado que el líder del Partido Popular continúa acusando al Ejecutivo regional de incrementar las tasas generando un "infierno fiscal", mientras, en realidad, "se han suprimido todas las tasas de la vergüenza de la señora Cospedal". Además, ha asegurado que el incremento de tasas lo han llevado a cabo "los alcaldes del Partido Popular en las grandes ciudades y los grandes municipios de Castilla-La Mancha en esta última legislatura".

Asimismo, ha asegurado que el líder del PP lleva "ocho años sin defender los intereses en materia hídrica de Castilla-La Mancha, ocho años intentando contentar a Génova y yendo a Madrid a su partido a decir cosas contrarias a las que luego dice aquí en Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha asegurado que Núñez "está dispuesto a vender los intereses del agua de Castilla-La Mancha si tuviera la oportunidad de hacerlo con un Gobierno nacional del señor Núñez Feijóo".

Finalmente, ha acusado al presidente del Partido Popular regional de haber "engañado a todo el mundo" en su posición sobre el Estatuto de autonomía. "Ha engañado a sus diputados de Castilla-La Mancha, ha engañado a los empresarios, ha engañado a los sindicatos, ha engañado a todos los colectivos que en su día formaron parte del consenso del Estatuto", ha asegurado el secretario de Acción Electoral socialista.

CONTROVERSIA DEL VOTO POR CORREO

Preguntado por la controversia suscitada sobre el voto por correo, Zamora ha asegurado que "es peligrosísimo", ya que supone poner en cuestión "los organismos, los estamentos de los que nos hemos dotado como democracia".

Para el secretario de Acción Electoral, las acusaciones y dudas sembradas sobre el voto por correo responden a "tener la excusa el día después por si el resultado no es el que alguno quisiera".

"No vamos a participar ni de sus comentarios, ni de esas dudas", ha concluido.