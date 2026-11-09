PSOE C-LM anima a los jóvenes a secundar la huelga general y les pide que "luchen" y defiendan sus derechos

Archivo - El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE - Archivo

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha animado a los jóvenes a secundar la huelga general del 11 de noviembre y les ha pedido que "luchen" y defiendan sus derechos.

"A los jóvenes sobre todo lo que le pedimos es que luchen y que defiendan sus derechos. Y si dentro de esa lucha y dentro de esa defensa de sus derechos encuentran en la huelga su hueco, con toda tranquilidad y con toda responsabilidad, que la ejerzan".

A preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en la sede del PSOE, el dirigente socialista se ha mostrado a favor del derecho a huelga de todas las personas.

Pero centrándose en los jóvenes, que, según ha apuntado, pueden ver "cerciorados algunos de sus derechos", les ha animado a secundar la huelga. "Si ven en esa convocatoria de huelga una forma de defenderlos, pues adelante con ella y que la hagan".