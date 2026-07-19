PSOE C-LM apela a la prudencia por el incendio en La Mierla y destaca el "importante trabajo" de los medios desplegados

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha trasladado este domingo un mensaje de agradecimiento a todos los efectivos que están desplegados en el incendio de La Mierla (Guadalajara) y que están llevando a cabo un "importante" trabajo en las tareas de extinción, así como ha destacado la colaboración entre administraciones, también con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ha puesto en valor también "el esfuerzo muy importante que están haciendo los alcaldes de los municipios afectados", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Al mismo tiempo que ha mandado un mensaje de prudencia a toda la ciudadanía y de prevención, pues se trata de un incendio muy complejo y "estamos también en un momento muy complicado con altas temperaturas, con baja humedad, y esos son factores siempre muy peligrosos para que se produzcan incendios forestales".

Y ha cuestionado la actitud del alcalde de Vox investigado como presunto causante del incendio en la Sierra Norte de Guadalajara, pues "no se puede decir, como ha dicho, que el viernes estaba en el lugar donde se originó el fuego cumpliendo con todas las normas, y al día siguiente decir que no estaba allí".

Asimismo, Godoy ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas "para que nunca se hagan campañas en contra de las normas que benefician a todos los ciudadanos".