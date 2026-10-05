PSOE C-LM aplaude la decisión de Sánchez: "Es imposible intentar seguir gobernando en estas circunstancias"

El secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real y vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero. - PSOE

CIUDAD REAL 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Ciudad Real y vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones, ante lo que considera "una legislatura rota" y ha afirmado que "todos" dentro el PSOE de Castilla-La Mancha quieren que gane su partido a nivel nacional.

"Nos parece una buena decisión, nos parece que el presidente ha hecho lo correcto convocando elecciones, llamando a los españoles y españolas a las urnas", ha afirmado.

En este sentido, Caballero lo ha calificado de "buena decisión", porque "es evidente que la legislatura está ya completamente agotada, está rota y es imposible intentar seguir gobernando en estas circunstancias y con estas condiciones", con un Parlamento "que no respalda la acción del Gobierno".

Por ello, ha expresado que lo mejor en estas circunstancias es "llamar a los ciudadanos a que se pronuncien, a que den su opinión, a que ejerzan su derecho, a que emitan su voto".

Respecto a las elecciones, ha señalado que "todos" quieren que gane el PSOE, "nuestra opción", ha afirmado Caballero. No obstante, ha subrayado que la acción de gobierno en Castilla-La Mancha "no va por los intereses electorales ni de partido, sino se centra en atender los intereses de la ciudadanía, atender sus problemas", ha informado el PSOE en nota de prensa.

SABER EL APOYO DEL CENTRO IZQUIERDA

Asimismo, ha señalado que, después de lo ocurrido la semana pasada en el Congreso, donde PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos de vivienda, los ciudadanos tienen que decidir entre dos modelos distintos de gobierno: "Un modelo progresista basado en atender los problemas de la ciudadanía, desde una perspectiva relacionada con situaciones y con problemas tan importantes como el de la vivienda", o "decidir por otros intereses que no son los de la inmensa mayoría de la ciudadanía".

Caballero ha afirmado que "el marco de decisión también es positivo porque va a permitir conocer si el problema de la vivienda, por ejemplo, es un problema prioritario finalmente en la decisión de voto de una mayoría de los españoles".

Asimismo, ha señalado que "también va a permitir saber con qué apoyos cuentan las fuerzas políticas en el centro-izquierda y en la derecha y la extrema derecha, y poder así clarificar el panorama político".

En vivienda, ha defendido seguir trabajando para responder la demanda existente, favorecer el alquiler con ayudas y facilitar que aflore suelo que actualmente está inmovilizado para construir nuevas viviendas, "imprescindibles y necesarias", ha dicho.

Por último, ha señalado que el Gobierno regional seguirá trabajando por la ciudadanía, por quienes todavía no tienen empleo y favoreciendo que las empresas se instalen en Castilla- La Mancha y tengan más posibilidades de desarrollo. "En definitiva, vamos a seguir apostando por los problemas de la gente", ha concluido.

"UN PASO ADECUADO"

Por otro lado, el diputado socialista Antonio Sánchez Requena ha valorado el anuncio de la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "un paso adecuado y necesario en función de las circunstancias del Parlamento".

"Hemos enfrentado una legislatura en la que la última palabra estaba en manos de un partido que es independentista y de derechas. Y nos parece bastante difícil compaginar un proyecto ambicioso, progresista y que pueda realizar las transformaciones que va necesitando la sociedad, constantemente, con la necesidad de encontrar el apoyo de ese partido difícilmente compatible con el valor de igualdad que defendemos las y los socialistas", ha expuesto.

Con todo, ha insistido en que ese es el paso "correcto" que se debía dar, y ha concluido recordando que, en las próximas elecciones del 29 de noviembre, las españolas y los españoles serán quienes decidan qué modelo de país quieren para los próximos cuatro años.