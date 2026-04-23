PSOE C-LM arremete contra el PP de Núñez por "refrendar" el pacto en Extremadura y la "prioridad nacional"

El diputado del PSOE en las Cortes de C-LM, Antonio Sánchez Requena. - PSOE

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado "el camino" que señala el presidente regional del PP, Paco Núñez, "refrendando" el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y, por tanto, lo que han denominado la "prioridad nacional", y ha asegurado que lo que evidencia un día más es que representa "el peor PP de España".

Así lo ha señalado el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena que ha cuestionado "cuál es el camino" al que se refiere Núñez, porque esa "prioridad nacional" es un concepto "ilegal, anticonstitucional y tan reprochable que hasta Feijóo en el Congreso, Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía, lo han rechazado".

"Si ese es el camino, un futuro bastante negro sería el que nos ofrecería el señor Núñez", que está "por un lado rendido a la ultraderecha y, por otro lado, tutelado por su dirección nacional, de manera que, si tuviese que gobernar, en la mitad de los temas mandaría Vox y en la otra mitad mandaría Génova", ha aseverado.

En este punto, Sánchez Requena ha asegurado que, "frente a esa falta de liderazgo de Núñez", el único proyecto claro para seguir avanzando en derechos, en crecimiento del empleo, en estabilidad y en certidumbre, es el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.