PSOE C-LM augura que el Estatuto salga adelante en el Congreso "sin ningún problema": "No esperamos sorpresas"

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ante el debate en pocos días de la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad autónoma en el Congreso de los Diputados, ha señalado que "no espera sorpresas", pues, con la mayoría amplia que tienen PP y PSOE, lo previsible es que la norma salga "sin ningún problema".

Tras participar en sendas entrevistas en la radio y la televisión autonómica, ha trasladado que el nuevo estatuto servirá para tener más capacidad para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha informado el PSOE en nota de prensa.

A esta región, ha manifestado, "le ha sentado muy bien la Democracia", porque "ha pasado de ser una tierra prácticamente de barbecho durante la dictadura, a una tierra de progreso" y lo ha atribuido a los gobiernos socialistas de José Bono, José María Barreda y ahora Emiliano García-Page, "que han creído en este proyecto, que han querido a sus gentes y que han tenido instrumentos para poder llevarnos más lejos", ha aseverado.

Los diputados socialistas "siempre vamos a votar a favor de Castilla-La Mancha", ha afirmado Gutiérrez, que ha pedido al líder del PP, Paco Núñez, que "no vaya dando lecciones a los demás, si no ha sido capaz de alzar la voz cuando se multiplicó el trasvase, cuando Cospedal quiso cerrar el hospital de su pueblo o "cuando nos han querido poner un cementerio nuclear y no ha dicho ni mu".

PAC

Haciendo alusión a los intereses que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está defendiendo durante su participación en la Mesa del Comité de las Regiones, que se celebra este jueves y viernes en Elsinor (Dinamarca), Gutiérrez ha pedido a PP y a Vox "defender con una sola voz los intereses de nuestro sector primario".

El dirigente socialista ha apuntado que están en juego no solo las ayudas directas a los productores, la incorporación de jóvenes al campo o la modernización de explotaciones, sino también la adaptación al cambio climático, y por ello espera de los 'populares' "menos demagogia, porque lo que ellos critican es lo que están haciendo ellos mismos en Europa".

GENOCIDIO EN GAZA

En referencia a lo que está ocurriendo en Gaza, ha preguntado "qué mas tiene que pasar para que no haya una voz unánime en Europa de acabar con esa barbarie, con ese genocidio".

Gutiérrez ha lamentado que haya partidos políticos que estén más en el "tacticismo" que en la dignidad de la defensa de los derechos humanos. Y ha declarado que hoy "España y Europa debería estar hablando con una sola voz fuerte en contra del genocidio, en contra del gobierno de Israel, que, sin ninguna duda, tarde o temprano acabará en los tribunales penales internacionales por los crímenes que está cometiendo".