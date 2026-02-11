PSOE C-LM califica de "claro" y "nítido" el mensaje de Cecam pidiendo que se respete el acuerdo del Estatuto

El diputado del PSOE, Ángel Tomás Godoy, en rueda de prensa. - PSOE C-LM

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha aludido al mensaje "claro y nítido" de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), que, "sin posicionamientos políticos, pide respetar lo negociado, no solo entre PP y PSOE, sino con organizaciones como, en este caso, la de los empresarios".

Así ha reaccionado el diputado socialista después de que el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, haya pedido este miércoles "respeto" en el Congreso de los Diputados para el acuerdo alcanzado desde la Comunidad Autónoma en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía regional.

Asimismo, Godoy ha pedido al PP en la región y a su presidente, Paco Núñez, que deje de ser una "sucursal de Génova" y respete lo que se ha pactado con la sociedad civil castellanomanchega en el nuevo Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"No sabemos si el PP de Castilla-La Mancha se ha convertido en una franquicia o en una sucursal de Génova, pero no vamos a permitir que nos haga rehenes a los castellanomanchegos de los problemas que tenga su partido", ha aseverado Godoy, después de que el PP de Núñez, "preso del pánico", haya roto con todo por orden de su secretario general, Miguel Tellado.

Ha sostenido que el presidente regional de los 'populares' iene que defender lo pactado o simplemente dimitir, porque, como ha recordado, este era un acuerdo "histórico y ejemplar".

Un acuerdo que estaba basado fundamentalmente en el consenso, "donde todos habíamos cedido, como ceden, por ejemplo, los empresarios o los sindicatos para tener acuerdos con el Gobierno regional, y donde ese clima de consenso genera confianza y estabilidad", ha apuntado.

La misma estabilidad que, entre otras cosas, permite que Castilla-La Mancha haya cerrado diciembre con el mejor resultado de creación de empresas de su historia, y que resulta imprescindible hoy en día en política, ha trasladado, y por ello, ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha "deje de ser una sucursal de Génova y defienda a esta tierra".

En este punto, también ha pedido al PP que deje "de politizar todas las crisis y de generar más conflictos", en alusión a la visita este martes de Paco Núñez a Talavera de la Reina (Toledo).

"En vez de preguntar, por ejemplo, dónde está el teniente de alcalde de Talavera, de Vox, lo que han intentado es echar la culpa a todo el mundo menos a quienes están en estos momentos gestionando Talavera", ha reprochado a Núñez.

Y ha señalado al PP que "no intente trasladar el problema a otros lugares" en una estrategia de no enfadar a su socio Vox porque lo necesita para gobernar, y que "ya que no van a ayudar, ya que han ido a Talavera a no ayudar, lo que tiene que hacer, al menos, es no generar más desasosiego a las familias, que bastante mal lo están pasando", ha concluido.