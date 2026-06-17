PSOE C-LM cree que Nicolás "metió la pata" en sus declaraciones sobre los jóvenes y le emplaza a rectificar sus palabras

Archivo - El secretario de Formación del PSOE de C-LM, Sergio García-Navas, en una imagen de archivo. - PSOE CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha considerado que el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, se equivocó con sus declaraciones sobre los jóvenes y le ha emplazado a que "rectifique sus palabras".

Así se ha pronunciado el socialista este miércoles en declaraciones a los medios después de que, este pasado martes, Nicolás catalogara de "memos" a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen.

"Todo el mundo conocemos a Nicolás y es una buena persona y un buen representante de la patronal, pero no es óbice de que a veces mete la pata. Así que creo que se ha equivocado y lo suyo es que rectifique sus palabras", ha expuesto.