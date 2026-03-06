PSOE C-LM defiende el respaldo del Gobierno de Page a los autónomos y afirma que las cifras "desmienten" al PP

Archivo - Ana Isabel Abengózar. - PSOE - Archivo

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha defendido este viernes el respaldo del Gobierno regional encabezado por Emiliano García-Page a los autónomos y las políticas dirigidas a este colectivo desde que es presidente y ha afirmado que "las cifras se empeñan en desmentir" la Castilla-La Mancha "en blanco y negro" que quiere pintar el PP.

"Yo creo que el PP hace tiempo que perdió el rumbo y el norte en esta región, y cada día se empeñan en dar buena muestra de ello", ha señalado en respuesta a las declaraciones del líder del Partido Popular regional, Paco Núñez.

Abengózar ha apuntado que "la sociedad castellanomanchega en su conjunto, y los autónomos por supuesto no son una excepción, saben perfectamente que este gobierno lleva apostando por la economía de Castilla-La Mancha y, desde luego, los autónomos son buena parte de ella, desde que Emiliano García-Page es presidente".

Ha destacado las "buenas cifras" que se reflejan en todos los indicadores económicos, tanto mes a mes como "cuando cerramos año con respecto al anterior", y ha incidido en que esto "tiene mucho que ver con la apuesta del Gobierno regional, con las políticas que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los autónomos de esta región, como motor, además, económico que lo son de la región".

"Las cifras desmienten todo aquello con lo que el PP trata de confundir o de enredar", ha continuado, y ha reprochado que los 'populares' "se mueven bien en pintar una Castilla-La Mancha que no existe, y las cifras se empeñan en desmentir todo aquello que dicen".

Por eso, ha pedido "mirar lo que ha avanzado esta región en estos diez años y comprobar que esta Castilla-La Mancha en blanco y negro que trata de pintar el PP no es otra cosa que un deseo. Un deseo del cuanto peor, mejor para ellos, pero lo cierto es que a esta región le va bien desde que el presidente Emiliano García-Page está al frente del Ejecutivo de esta tierra".

Con todo, ha remarcado "diez años" del presidente Page "colocando a esta región en los mejores ránkings, en las primeras posiciones y, desde luego, las políticas económicas en esta región son las que desmienten todo aquello en lo que el PP se empeña".

"Se han empeñado en mentir sobre autónomos", ha lamentado Abengózar, si bien ha considerado que "la ciudadanía sabe perfectamente dónde está cada uno, quien tiene un proyecto claro para esta región y quien no tiene una hoja de ruta establecida".