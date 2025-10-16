PSOE C-LM destaca la "gran altura" de la intervención de Page en el DER: "Una persona de principios y coherente"

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha querido destacar la "gran altura" del presidente regional, Emiliano García-Page, en su intervención en el segundo Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, asegurando que su discurso ha venido a demostrar que es una "persona de principios, coherente, que habla a todos como ciudadanos de pleno derecho".

Un debate que empezaba "con anuncios muy importantes centrados en la sociedad", que es "lo que quieren los ciudadanos", y exhibiendo cómo la región "huye del ruido y los ataques".

"Esa es la fórmula que siempre ha utilizado el presidente"; ha dicho, valorando por encima de todos el "ambicioso" plan de vivienda que ha puesto García-Page encima de la mesa, sumando los "excelentes datos económicos" que ha podido desgranar.