PSOE C-LM está dispuesto a retomar las negociaciones del Estatuto si el PP regional "alza la voz ante Génova"

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas. - PSOE

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha está dispuesto a reactivar la mesa de negociación del Estatuto de Autonomía, con el PP regional, si el presidente regional del PP, Paco Núñez, es "capaz de alzar la voz ante Génova", o lo que es lo mismo, si "desautoriza" al secretario general del PP, Miguel Tellado, el secretario general del PP, y restituye lo ya pactado y la palabra dada.

Así lo ha expresado este lunes en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, quien ha recordado que durante dos semanas se ha podido escuchar a sindicatos, empresarios, asociaciones de derechas y de izquierdas, pedir la vuelta al acuerdo y respetar lo trabajado.

Por eso, ha pedido al PP que "mantenga su palabra, que se olvide de las instrucciones de Génova, y mantenga su compromiso", y por eso también, el PSOE está dispuesto a sentarse con los 'populares', y con todas las asociaciones que han apoyado el texto del Estatuto, "para dar un golpe en la mesa ante Génova y ante Tellado", ha añadido.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, ha señalado que existen dos premisas para ello. En primer lugar, que se mantenga lo ya pactado en el texto que salió de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque de lo contrario "sería asumir que Génova ha intentado mandar sobre esta región y eso no estamos dispuestos a asumirlo", ha aseverado. Y, en segundo lugar, que se hable sobre las enmiendas por las que, según el PP, se ha molestado, "para incorporar nuevos elementos a ese texto, pero sin enmendar lo pactado".

García-Navas ha insistido en que es "la hora de defender a Castilla-La Mancha frente a Génova" y por ello ha criticado que el PP cuente con un líder como Núñez que "se niega" a cumplir lo pactado, si bien, ha advertido, esta misma postura la ha mantenido con otros asuntos como el agua, pues, "en cuanto ha tenido enfrente o a su lado barones del PP de otras autonomías o líderes nacionales, ha dado la callada por respuesta, ha traicionado los intereses de Castilla-La Mancha".