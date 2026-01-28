PSOE C-LM echa en cara al PP que no haya sido capaz de pactar algo "tan lógico" como la subida de las pensiones

El secretario de Organización del PSOE de C-LM, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha echado en cara al PP que ni haya sido capaz de pactar con el Gobierno de España algo "tan lógico" como la subida de las pensiones, al haber votado en contra, este martes en el Congreso de los Diputados, el decreto-ley que, entre otras cosas conllevaba esa revalorización.

"¿Por qué no es capaz el PP de Feijoó y del señor Núñez de simplemente ofrecer al Partido Socialista sus votos para subir las pensiones? ¿Qué excusa tienen? ¿El no a todo? ¿La confrontación por la confrontación? ¿Por qué tienen que coger a los pensionistas de Castilla-La Mancha de rehenes y hacerles que pierdan 60 euros de media al mes, que han cobrado en el mes de enero, y que no lo van a cobrar en el mes de febrero?", ha preguntado a los 'populares'.

Y ha asegurado que la política de crispación, y del "no a todo" del PP "se les está yendo de las manos".

De igual manera, lo ha recriminado con la "política de odio" que se ha manifestado tras la regulación de personas migrantes, porque regularizar, ha subrayado, "significa dar derechos y también tener obligaciones", y se ha concedido a personas que llevan viviendo y trabajando mucho tiempo en España, y sin antecedentes penales.

Una medida que, como ha recordado, apoyan la mayoría, desde los sindicatos agrarios, los empresarios, y las organizaciones sociales, que pide la Comisión Europea y "que rige el sentido común". ¿Por qué hay que negarles todo, por qué hay que generar odio en la derecha? Creo sinceramente que no es entendible", ha añadido.

Y, por último, a preguntas de los periodistas, sobre las últimas encuestas electorales, Gutiérrez ha llamado la atención acerca de que cuando a la ciudadanía se le pregunta en qué presidente o en qué político confían más para ser presidente de Castilla-La Mancha, "seis de cada diez votantes del PP prefieren a Page antes que a Núñez".

Hoy por hoy, ha insistido, existe un presidente "muy consolidado, que da seguridad, que da garantía, que la gente simpatiza y sintoniza con él. Frente a un dirigente del PP, que no gusta ni a los suyos, ni a sus votantes.", ha sostenido.