PSOE C-LM espera que la visita de León XIV suponga "un antes y un después": "Los partidos tenemos que tomar nota"

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados. - J.J. Guillén / EFE / Pool

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Tomás Godoy, ha destacado este lunes que hay que "pensar más" en los mensajes que ha dejado el Papa León XIV durante su visita a España porque "en estos momentos, con la crispación política que hay, con la polarización que hay, son muy oportunas".

"Ojalá, esto suponga un antes y un después, he visto que en el Congreso de los Diputados aplaudía absolutamente todo el mundo, todos los partidos políticos, y seguramente todos tenemos que tomar nota de lo que ha pasado estos días en nuestro país y de lo que ha pasado hace unos momentos en el Congreso de los Diputados", ha comentado el socialista a preguntas de los medios en rueda de prensa.

A su juicio, la visita del Papa "ha supuesto un respiro para lo que es el clima político en nuestro país" y que el mensaje que el Papa defiende "en contra de los extremismos, de la polarización y en contra de la guerra, un mensaje de paz" debería servir para "intentar mantener ese espíritu de convivencia, poner en común lo que nos une y respetar al que piense diferente a nosotros", especialmente en un Parlamento como el Castilla-La Mancha "donde hemos llegado a oír hablar de cruzada religiosa a un partido político".

"El Papa León XIV no ha venido ni a defender a nadie, ni a criticar a nadie, ni a estar en contra de nadie. Ha venido a defender el Evangelio y, por eso, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, estamos plenamente de acuerdo con el discurso que ha tenido estos días en nuestro país", ha apuntado.

En este contexto, ha recordado que hace unas semanas comenzó el proceso de regularización de inmigrantes que ya estaban en España "y el Partido Popular y Vox han salido en contra de esa regularización, pero no solo en contra del Gobierno, están en contra de Cruz Roja, han estado en contra de Cáritas, han estado en contra de la Iglesia".

PAU EN C-LM

Por otro lado, preguntado por una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única, Godoy ha declarado que los socialistas creen "fundamentalmente en el diálogo", tal y como han planteado "siempre" en el Consejo Interterritorial.

Así, ha indicado que para lograr una PAU única en toda España se tiene que llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas con el Ministerio, en el Consejo Interterritorial de Educación. No obstante, y tras las declaraciones del PP sobre este tema, se ha preguntado, si es posible una PAU única, "por qué los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy no la pusieron".