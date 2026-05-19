PSOE C-LM espera que Zapatero "pueda defenderse y aclarar lo ocurrido" y pide al PP que se ocupe de sus "causas propias"

Archivo - El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE - Archivo

TOLEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha confiado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "pueda defenderse y aclarar lo que ha ocurrido" tras su imputación en el marco del 'caso Plus Ultra' y ha pedido al PP de la región que se ocupe de sus "causas propias".

Así ha reaccionado el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, a preguntas de los medios en rueda de prensa, después de que el PP regional haya apremiado a que los socialistas den explicaciones.

"No somos hipócritas como Paco Núñez, que se preocupa de causas ajenas y no se preocupa de las propias", ha afirmado el socialitas, insistiendo en que desde el PSOE, a diferencia de los 'populares', si responden por las causas judiciales que les afectan.

SUPERDOMINGO ELECTORAL

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que coincidieran elecciones generales y autonómicas en un 'superdomingo electoral', García-Navas se ha decantado por que no se produzca esa posibilidad.

"No queremos que haya ese superdomingo electoral. No habría vallas suficientes para aguantar una campaña tan intensa y desde luego sería un hecho inédito en democracia que eso se pudiera producir", ha afirmado.

En este punto, ha insistido en que los ciudadanos tienen derecho a que, "con suficiente antelación", se les hable de lo local, de lo que compete a su Comunidad autónoma y lo que compete a su país. "Que los vecinos y las vecinas puedan evaluar de forma separada lo que concierne a sus municipios, lo que concierne a su comunidad autónoma y lo que concierne a su propio país".