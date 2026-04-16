PSOE C-LM esperará a las andaluzas para tomar una decisión sobre el Estatuto y desvela que así se lo ha pedido el PP

El secretario regional del PSOE, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado que esperará a que terminen las elecciones andaluzas, el próximo 15 de mayo, para tomar una decisión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía en la región y ha desvelado que han sido "dirigentes del PP" quienes han pedido a los socialistas --"en privado"-- que aguanten a que culminen el ciclo electoral a nivel autonómico.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa, preguntado por la posibilidad de retirar la reforma del estatuto regional, apuntando a dirigentes cercanos al presidente del PP, Paco Núñez, quienes les han hecho esta petición.

"Dirigentes del PP nos han dicho que esperemos a que termine el periodo electoral por si se abre la venta de oportunidad", ha afirmado Gutiérrez, calificando de este plazo como el "último intento".

De acuerdo con esta petición del PP, desde las filas socialistas aguantarán a que se termine el ciclo electoral para ver si el PP vuelve al consenso, a demostrar que tiene un mínimo de valentía, para defender su posición en las Cortes, al margen de la posición que le dicta Génova.

"Esperamos pacientemente. Vamos a esperar a las elecciones andaluzas y a partir de ahí replantearemos la hoja de ruta, para tomar una decisión en un sentido o en el contrario. La pelota está en el tejado del PP de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

En todo caso, el dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha defiende que "lo más importante es poder sacar" adelante la reforma, por lo que mantienen "ese mínimo de esperanza" y quieren que el PP "vuelva a su posición de consenso en las Cortes", remarcando que esta postura solo pasa por que retiren la enmienda que modificaba la horquilla de diputados o por que Paco Núñez dimita.