PSOE C-LM insta a alcaldes de PP a investigar cuentas de los grupos municipales de Vox con los que han formado gobierno

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha instado este martes a los alcaldes del PP a pedir explicaciones y a investigar las cuentas de los grupos municipales de Vox con los que han formado gobierno en sus ayuntamientos, y también en varias diputaciones.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha advertido que más que nunca es ahora necesario saber a dónde van destinados esos fondos públicos, "porque cada vez que un exconcejal o exconcejala, exdirigente de Vox dice algo sobre Vox, hacen alusión a la poca transparencia del dinero público que este partido recibe y, por tanto, a la poca transparencia del destino de esos fondos públicos".

Una transparencia que como ha señalado Abengózar "no es una opción, sino una obligación democrática", y de ahí que sorprenda que Vox aún no haya dado explicaciones sobre el dinero que solidariamente destinó la ciudadanía a los afectados por la Dana, tal y como ha informado el PSOE en nota de prensa.

"No estamos ante algo baladí", ha criticado, "estamos hablando de una organización política, de Vox, y de la poca transparencia del uso del dinero que realiza", ha añadido.

Y en relación a ello, ha mencionado al diputado nacional por la provincia de Toledo, Manuel Mariscal, "mano derecha del presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno", señalado por su vinculación con la asociación juvenil de Vox, Revuelta, que "ha sido denunciada por presunta financiación irregular en algunas actividades como la recogida de fondos para los afectados por la Dana". Abengózar ha lamentado que Moreno, "aún no ha dicho absolutamente nada" de su hombre de confianza.

"Esto se suma, a que en Castilla-La Mancha, hemos conocido hace bien poco que el interventor de las Cortes pedía al grupo parlamentario Vox que devolviera el dinero de los castellanomanchegos y las castellanomanchegas entregado a la estructura nacional, a la fundación del señor Abascal", ha recordado.

Por ello ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha, que gobierna de la mano de Vox en buena parte de los ayuntamientos de esta región, por ejemplo, en el de Talavera de la Reina, no haya pedido aún explicaciones sobre el uso de estos fondos públicos.