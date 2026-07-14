PSOE C-LM no entiende la "obstrucción" del PP a la senda de déficit y lo achaca a una estrategia "puramente política"

Presidenta de la Ejecutiva Provincial, Tita García Élez. - PSOE CLM

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado sorprendido de que el PP a nivel nacional se plantee rechazar la senda de déficit que este martes se vota en el Congreso de los Diputados, poniendo "obstáculos a lo que es un avance" y que supone un "crecimiento de un 6,6 por ciento".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa en Toledo, la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE, Tita García Élez, ha dicho no entender "nuevamente la obstrucción y la negativa continua del Partido Popular".

"Pedimos que se apoye esa senda de gastos con ese incremento del 6,6 y que los debates, tanto de financiación como en este caso de presupuestos, se tengan que tener donde correspondan", ha afirmado.

Esta actitud del PP corresponde, a juicio de García Élez, "a una estrategia electoral, puramente política".

Otra cosa, ha señalado, "es la financiación", y respecto a ello Castilla-La Mancha pide una "financiación justa que garantice la prestación de servicios en la región. "Que ningún vecino de Tarragona reciba más dinero del Estado que el que pueda tener un vecino de Talavera, de Albacete, de Ciudad Real, de Toledo o de cualquier municipio de Castilla-La Mancha", ha incidido.

DEPENDENCIA Y TRASVASES

Por otro lado, en una rueda de prensa desde Guadalajara, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, se ha referido además a la reforma conjunta de las leyes de dependencia e igualdad que se vota este martes en el pleno del Congreso y que supondrá "avances muy importantes", razón por la cual espera que "todo el mundo se sume".

Entre las reformas propuestas se encuentra blindar por ley que el Estado financie al menos el 50 por ciento del sistema de Dependencia, una reivindicación histórica de las comunidades autónomas que, según ha explicado, beneficiará especialmente a Castilla-La Mancha por el esfuerzo en la aplicación de la Ley de Dependencia que está realizando desde que Emiliano García-Page es presidente.

"Hay que recordar que hemos pasado de ser la última comunidad autónoma en aplicación de la dependencia con Cospedal a ser la primera con Page", ha afirmado, y ha añadido que ese compromiso ha supuesto un coste que adicional que esta reforma compensaría, acabando con años de infrafinanciación.

De otro lado, Bellido se ha referido también a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que se va a debatir en el pleno del jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha, que pretende fijar la posición de la región en el plan de cuenca del Tajo y en el que, según ha señalado, "vamos a pedir al PP y Vox unidad contra los trasvases".

Cualquier posicionamiento en materia de agua que no reclame el fin de los trasvases para fines económicos "evidentemente, no puede contar con nuestro apoyo", ha afirmado el socialista.