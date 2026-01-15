PSOE C-LM pedirá en Cortes que la Junta lleve el nuevo modelo de financiación autonómica a los tribunales

Archivo - Bancada socialsita en las Cortes de C-LM - EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupos Parlamentario del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha elevará a la finalización del debate general sobre financiación previsto en la sesión de este jueves una resolución por la cual el Parlamento pide al Gobierno regional que "utilice todas las vías jurídicas a su disposición" para impugnar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado, en caso de seguir adelante con sus pretensiones.

En la propuesta de resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE plantea al Parlamento que insta al Gobierno regional a rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno de España "por su carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita".

Pretende igualmente reclamar al Gobierno de España a que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica sea de carácter multilateral, con la participación de todas las comunidades de régimen común.

Quieren los socialsitas a través de esta resolución que el Gobierno regional proceda a "defender que el nuevo modelo de financiación autonómica garantice, ante todo, el principio de igualdad, en el que cada ciudadano y ciudadana pueda recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de su capacidad económica y con independencia de la capacidad económica del territorio en el que residan".

Más allá llaman a requerir al Gobierno de España a que apruebe, "mientras no haya un nuevo modelo de financiación autonómica, un fondo transitorio de nivelación para corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, por el funcionamiento del vigente sistema de financiación autonómica".