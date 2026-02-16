PSOE C-LM pide a Ferraz "reflexión y autocrítica" y no criticar a compañeros que ganan elecciones con mayoría absoluta

Archivo - La diputada del PSOE Ana Isabel Abengózar. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha pedido al PSOE nacional "reflexión y autocrítica" y no criticar a compañeros que ganan elecciones con mayoría socialista, como ocurre con el PSOE liderado por Emiliano García-Page.

Así ha reaccionado Abengózar un día después de que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, criticara en una entrevista con el diario 'El País' a "compañeros como García-Page" por "comprar el marco del PP".

La portavoz de los diputados socialistas en las Cortes de Castilla-La Mancha ha recordado que, tras las elecciones en Aragón, ella pidió a su partido a nivel nacional "reflexión y autocrítica" con el fin de que "el Partido Socialista deje de bajar".

Y hoy, ha dicho, vuelve a decirlo. "Mi partido creo que debe reflexionar y, en esa reflexión, no está acusar a quienes ganamos con mayoría absoluta en nuestros territorios bajo las siglas del Partido Socialista".

Sin embargo, ha añadido, ha pasado una semana de las elecciones en Aragón y "la autocritica que se ha hecho es ninguna". "Lo que se está haciendo es criticar a compañeros que ganan con mayoría absoluta en sus territorios". Y advierte: "el Partido Socialista ganando con mayoría absoluta en su territorio comienza a ser una excepción".

Considera la socialista castellanomachega que, en vez de criticar en este caso y buscar culpables, "hay que hacer más reflexión interna y autocrítica" porque "es evidente que el Partido Socialista a nivel nacional no está haciendo las cosas bien".

Además, y dicho esto, Abengózar cree que "no es bueno para el Partido Socialista" que las reflexiones que se hagan "sean culpar a personas que ya han fallecido", en referencia a Javier Lambán.

"Que un ministro del Gobierno de España quiera echar las culpas a quien no puede defenderse" es algo que para Abengózar fue "muy bochornoso".

Finalmente, ha pedido hacer autocrítica y reflexionar y no buscar culpables, así como "dejar de hacer estos espectáculos que probablemente también nos beneficien poco".