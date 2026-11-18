Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE - Archivo

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha instado este miércoles al presidente regional del PP, Paco Núñez, "a dar ejemplo" y forzar la dimisión de la lista al Congreso de los Diputados de su número dos, Carolina Agudo, "por defender el Partido Popular el trasvase Tajo-Segura y el desvío de agua del Sorbe a la Comunidad de Madrid".

Así han reaccionado los socialistas después de que Núñez haya pedido al número dos del PSOE al Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez, renunciar a ir en las listas "por coherencia" después de conocerse --ha subrayado-- que el PSOE "ha incluido" en su programa electoral el 'cupo catalán'.

En un comunicado, los socialistas castellanomanchegos denuncian que los dirigentes 'populares' sigan "plegados" a las directrices del PP nacional, incluso "cuando existen hasta siete sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en favor de los caudales de Castilla-La Mancha".

También alertan de que esa "amenaza" sobre los recursos hídricos no solo afecta al Tajo, sino también al Júcar, al Segura, al Guadiana o a la entrega de 50 hm3 del río Sorbe en Guadalajara para el Canal de Isabel II.

Por eso, insisten en que Núñez ha de dar ejemplo y exigir la dimisión de la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y candidata al Congreso de los Diputados por Toledo, Carolina Agudo, porque "lo que estamos escuchando en esta campaña es a un PP que saca pecho de querer, si ganan, volver a poner a Castilla-La Mancha como una región de segunda a las órdenes de Génova y a lo que no quieran otras comunidades autónomas, en este caso, del Levante".

Y, mientras esto ocurre, denuncian desde el PSOE de Castilla-La Mancha, los 'populares' en la región, como Agudo, "no son capaces de alzar la voz ni de criticar a sus dirigentes nacionales para defender a esta tierra, se mantienen callados".

"Afortunadamente, el PSOE de Castilla-La Mancha y el presidente Emiliano García-Page hemos defendido siempre los intereses en materia de agua de la región en todas las instituciones, logrando un giro de 180 grados en política de agua", concluye el comunicado.