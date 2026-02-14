PSOE C-LM pide a Núñez que "vuelva al consenso" sobre el Estatuto y "defienda" los intereses de la región

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

CUENCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha pedido este sábado al presidente regional del PP, Paco Núñez, que "defienda los intereses" de Castilla-La Mancha "por delante" de los intereses de Génova y "vuelva al acuerdo y al consenso" que había con el Estatuto de Autonomía.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca, Godoy ha incidido en que Núñez todavía no ha dado explicaciones de "por qué ha roto" ese consenso, pues ha recalcado que "no es que haya traicionado al Gobierno de Castilla-La Mancha ni haya traicionado al PSOE, es que ha traicionado a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Y lo estamos viendo estos días en las manifestaciones de sindicatos, de empresarios, del Tercer Sector, de los sindicatos agrarios, que todos están pidiendo a Paco Núñez que respete lo pactado, porque era un pacto de la sociedad civil, un pacto que era ejemplar para toda España, donde ponía en valor la política", ha aseverado.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que el PP se haya "cargado de un plumazo" el acuerdo y ha dicho que "lo que tiene que hacer es levantar la voz ante Génova o Tellado o dimitir".

Porque ha incidido en que "todos habíamos llegado a un acuerdo; los partidos políticos y la sociedad civil, para presentar un Estatuto en el Congreso de los Diputados, que era un ejemplo de lo que tiene que ser la política, llegar a acuerdos donde todos cedemos".

Y, sin embargo, Paco Núñez "ha traicionado" a toda Castilla-La Mancha "como ha hecho otras veces con el agua, con el ATC, como tantas veces que cuando hemos necesitado que defienda los intereses de Castilla-La Mancha ha puesto siempre los intereses de Génova por delante", ha reprochado.

TEMPORAL

Godoy también se ha referido a las sucesivas borrascas que están atravesando la Comunidad Autónoma y ha querido "dar las gracias a la ciudadanía por su comportamiento" y destacar la labor y el esfuerzo de "los ayuntamientos y, por supuesto, al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y a los servicios de emergencias.

Y ha lamentado que "no haya estado a la altura siempre el mismo", el presidente del PP de Castilla-La Mancha, que está pensando más en "arañar votos" de las crisis "y en generar problemas y desasosiego a las familias".