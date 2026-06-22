PSOE C-LM pide a PP regional que apoye al Gobierno autonómico en su reivindicación de una financiación "pactada y justa"

La diputada del PSOE en las Cortes de C-LM Charo García Saco. - PSOE

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes al PP regional que apoye al Gobierno autonómico en su reivindicación de una financiación autonómica "pactada y justa" para Castilla-La Mancha, que no está dispuesta a permitir "que haya más privilegios ni desigualdades entre territorios".

Lo ha trasladado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales Charo García Saco, señalando la necesidad de negociar, en la reunión que ha convocado el Ministerio de Hacienda con Castilla-La Mancha este lunes, "lo que es mejor y justo para Castilla-La Mancha", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha sostenido que esta tierra solo votará a favor de una propuesta que sea "justa e igualitaria para todos los territorios" y, ante un PP regional que ya ha dicho que "ellos no irían" a la reunión, ha lamentado que "es normal, porque ellos habrían aceptado la propuesta sin rechistar". "Porque aquí, en esta región, en el PP, quien manda y quien toma las decisiones es el señor Tellado".

García Saco ha insistido en la necesidad de negociar la mejor financiación para Castilla-La Mancha y ha deseado que en esa cita con el Ministerio se escuchen las propuestas de las regiones que acuden. "Cuando se convocan reuniones hay que asistir, aunque no se esté de acuerdo", ha concluido en relación a la negativa de las regiones gobernadas por el PP.