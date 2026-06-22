PSOE C-LM presenta su campaña del Orgullo LGTBI bajo el título 'Una Castilla-La Mancha Orgullosa'. - PSOE

TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado este lunes un acto en el que ha colocado tres banderas del colectivo LGTBI en su sede de Santa María la Blanca, en Toledo, en conmemoración del Día del Orgullo el próximo sábado, 28 de junio.

El secretario de LGTBI y Diversidad del PSOE de Castilla-La Mancha, Ignacio de la Iglesia, acompañado por la secretaria de Igualdad y portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en las Cortes regionales Charo García Saco; y la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha asegurado que Castilla-La Mancha está "orgullosa de su diversidad, de que cada persona pueda ser quien es y que viva en libertad, viva donde viva".

Pero también, ha añadido, "de unas instituciones que deben de proteger sin ningún tipo de tapujo a toda su ciudadanía y de una sociedad que no quiere dar marcha atrás en derechos".

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, la campaña presta especial atención a los pueblos de la región, ya que todavía en el año 2026 muchas personas tienen la obligación de abandonar los lugares donde viven, sus pueblos de procedencia, para ir a otras grandes ciudades y así poder vivir en libertad, ha expresado Ignacio de la Iglesia.

Igualmente, tiene la vista puesta en las personas más mayores del colectivo LGTBI, "aquellas que, en un momento sin derechos, tuvieron que vivir ocultados en un armario".

De la Iglesia, ha lamentado que aun hoy hay partidos como PP y Vox que en el Congreso de los Diputados son capaces de votar en contra de la modificación del Código Penal para que, entre otras cosas, las terapias de conversión sobre la orientación e identidad sexual sean consideradas un delito.

Por el contrario, "la sede del PSOE de Castilla-La Mancha se engalana con las banderas del orgullo para demostrar a toda la ciudadanía el apoyo incondicional, de que las políticas LGTBI también son marca socialista y que la defensa de los derechos humanos y derechos LGTBI forman parte de nuestra identidad socialista", ha reivindicado.

Por su parte, Charo García Saco, ha aludido a las asociaciones LGTBI de la región que desde el mundo rural han trabajado para que las políticas de igualdad y de diversidad del Gobierno de Castilla-La Mancha lleguen a sus municipios.

"110 municipios de nuestra región tienen proyectos financiados o cofinanciados por el Gobierno del presidente Page y se está trabajando e implicando a diferentes agentes sociales y empresas para que puedan contar con un ámbito local y que se generen espacios laborales seguros. Por eso es importante escuchar a los colectivos", ha trasladado.

En el plano municipal, Noelia de la Cruz ha denunciado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "comercializa con los derechos de las personas", pues este es el cuarto año consecutivo en el que no se despliega la bandera del Orgullo, "que nos representa y que no excluye a nadie en la balconada del Ayuntamiento".

Con ello, ha criticado, Velázquez "está mandando el mensaje de que todas aquellas personas que se identifican con esta bandera no se sientan acogidas en esta ciudad, ni se sientan representadas", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado que estas sean las políticas de un PP que lo que pretende es "señalar al diferente y no solo no cuelga la bandera en el balcón del Ayuntamiento, sino que tampoco lo permite ninguna dependencia municipal".