PSOE C-LM respeta derecho a huelga de ciudadanos y justifica que proviene de un problema "clave" como la vivienda

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy. - PSOE

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha mostrado su respeto del derecho a huelga que tienen los ciudadanos, que recoge la Constitución Española, justificando que "esta huelga proviene fundamentalmente por un problema clave que es la vivienda".

"Respetamos a los ciudadanos que decidan ir a la huelga como a aquellos ciudadanos que, dentro de su derecho, van a ir a trabajar", ha afirmado el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Sumándose a la decisión del Gobierno regional de no tener agenda institucional este miércoles, el PSOE tampoco la tendrá, "por respeto a los trabajadores".

"Los trabajadores del partido decidirán si van a la huelga o no, pero desde el partido vamos a respetar la jornada de huelga y no vamos a tener actos en el día de mañana también", ha incidido.

FUNERAL DE URDA

Por otro lado, ha señalado que hoy "es un día de homenaje, de empatía y de unidad", con motivo de la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se va a celebrar en la tarde de este martes en la Catedral de Toledo.

Godoy lo ha calificado de "día especial para Castilla-La Mancha, un día de recuerdo a las víctimas, de ánimo a los heridos que todavía se encuentran hospitalizados". "Y fundamentalmente es un día de respeto".

Motivo por el cual no entiende las declaraciones de dirigentes del PP como Miguel Tellado o Paco Núñez, "buscando fundamentalmente polémicas sobre si viene el presidente del Gobierno o no viene", ha lamentado.

Godoy ha asegurado que los socialistas no van a entrar en polémicas con nadie y ha defendido que, si no se lo merecen las victimas en ningún momento, mucho "menos en el día de hoy".

Un acto que, además, ha recordado, va a estar presidido por los Reyes de España, y sobre el que ha puesto el acento en que se trata de un homenaje en el que los españoles y las españolas tienen que estar unidos.

"Creemos que es un día para el respeto, para la unidad, para la empatía y fundamentalmente, para el homenaje a las víctimas del accidente de Urda y no para entrar en polémicas como hace el PP", ha concluido.