PSOE C-LM respeta derecho a huelga de ciudadanos y justifica que proviene de un problema "clave" como la vivienda

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy.
El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy. - PSOE
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 10 noviembre 2026 14:49
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TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha mostrado su respeto del derecho a huelga que tienen los ciudadanos, que recoge la Constitución Española, justificando que "esta huelga proviene fundamentalmente por un problema clave que es la vivienda".

"Respetamos a los ciudadanos que decidan ir a la huelga como a aquellos ciudadanos que, dentro de su derecho, van a ir a trabajar", ha afirmado el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy a preguntas de los medios en rueda de prensa.

Sumándose a la decisión del Gobierno regional de no tener agenda institucional este miércoles, el PSOE tampoco la tendrá, "por respeto a los trabajadores".

"Los trabajadores del partido decidirán si van a la huelga o no, pero desde el partido vamos a respetar la jornada de huelga y no vamos a tener actos en el día de mañana también", ha incidido.

FUNERAL DE URDA

Por otro lado, ha señalado que hoy "es un día de homenaje, de empatía y de unidad", con motivo de la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se va a celebrar en la tarde de este martes en la Catedral de Toledo.

Godoy lo ha calificado de "día especial para Castilla-La Mancha, un día de recuerdo a las víctimas, de ánimo a los heridos que todavía se encuentran hospitalizados". "Y fundamentalmente es un día de respeto".

Motivo por el cual no entiende las declaraciones de dirigentes del PP como Miguel Tellado o Paco Núñez, "buscando fundamentalmente polémicas sobre si viene el presidente del Gobierno o no viene", ha lamentado.

Godoy ha asegurado que los socialistas no van a entrar en polémicas con nadie y ha defendido que, si no se lo merecen las victimas en ningún momento, mucho "menos en el día de hoy".

Un acto que, además, ha recordado, va a estar presidido por los Reyes de España, y sobre el que ha puesto el acento en que se trata de un homenaje en el que los españoles y las españolas tienen que estar unidos.

"Creemos que es un día para el respeto, para la unidad, para la empatía y fundamentalmente, para el homenaje a las víctimas del accidente de Urda y no para entrar en polémicas como hace el PP", ha concluido.

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