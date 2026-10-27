PSOE C-LM valora que la ciudadanía pueda elegir entre "progreso" y "retroceso" en el Senado, tras el acuerdo PP-Vox

Archivo - La diputada socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Paloma Jiménez - PSOE - Archivo
TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Castilla-La Mancha ha puesto en valor que los ciudadanos puedan elegir entre "progreso" y "retroceso" tras el acuerdo entre PP y Vox al Senado, "dos opciones para elegir el 29 de noviembre".
En rueda de prensa, a preguntas de los medios, la diputada del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha puesto en valor, que tras este acuerdo, "se pongan las cartas encima de la mesa de una manera transparente para la ciudadanía".
"¿Queremos un Senado de progreso o queremos un Senado de retroceso? Que es lo que nos está proponiendo el Partido Popular y Vox, sin duda alguna", ha reiterado.