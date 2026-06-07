PSOE C-LM ve "muy acertadas" las palabras del Papa: "Reflejan el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía"

La portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar. - PSOE

TOLEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, sobre la palabras del Papa León XIV en España, las ha calificado de "muy acertadas", asegurando que reflejan el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía, con independencia de su color político o sus creencias religiosas.

Abengózar ha advertido que vivir permanentemente en la confrontación y el odio no favorece la convivencia, ha señalado directamente a la extrema derecha por alentar este clima y al PP por dejarse arrastrar por esa corriente, ha informado el PSOE en nota de prensa.

"La diversidad forma parte de la realidad de nuestros pueblos y hemos sido un buen ejemplo de convivencia durante muchísimos años. La confrontación no lleva a nada bueno; la normalidad de nuestra gente es querer seguir conviviendo en paz", ha afirmado.

Abengózar, que ha acudido a la celebración del Corpus Christi en la localidad de Camuñas (Toledo), ha manifestado el orgullo que supone para la región una tradición tan singular y su deseo de acompañar tanto a los vecinos y vecinas del municipio como a los concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento.

"La celebración de hoy en Camuñas nos da identidad no solamente a la localidad, sino a la comarca y a Castilla-La Mancha. Es de agradecer el trabajo de tantas generaciones que han sabido traer esta tradición hasta el siglo XXI, haciendo pueblo y haciendo comunidad", ha declarado.