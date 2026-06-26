El PSOE logra aprobar su moción de apoyo al colectivo LGTBI que obliga al Ayuntamiento de Talavera a colgar la bandera

El portavoz del Grupo Socialista en Talavera, José Gutiérrez, interviene en el pleno. - PSOE

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Orgullo, ha presentado el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recoge la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.

"A pesar de que el alcalde está haciendo lo posible por no ponerla pidiendo un informe, pedimos que se cumpla el acuerdo adoptado en el pleno y se ponga", ha dicho la concejala del Grupo Socialista María Díaz, que ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado hasta en dos ocasiones la colocación de la bandera arcoíris durante la celebración del Orgullo en edificios públicos.

"No hay ningún impedimento legal para poner o bien la bandera o bien una pancarta", ha insistido la edil del PSOE, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Talavera, que ha pedido al equipo de Gobierno, formado por PP y Vox, reafirmar su compromiso con las personas LGTBI, condenar la discriminación y los discursos de odio, colaborar con las asociaciones que trabajan cada día sobre el terreno y proteger a quienes todavía "sufren insultos, rechazo o agresiones por el simple hecho de ser quienes son".

La concejal de Sanidad y Discapacidad, Julia González, ha lamentado que los ediles socialistas no hayan aceptado una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular, que "no cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ni los derechos de las personas LGTBI, ni la necesidad de condenar cualquier forma de intolerancia, discriminación, acoso o violencia".

Tras asegurar que con su texto, los 'populares reafirmaban su compromiso "con la dignidad de todas las personas, la igualdad de trato, la libertad individual y la no discriminación" y condenaba "cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia" hacia el colectivo, ha explicado que la diferencia entre ambas propuestas se encontraba en el uso de banderas o símbolos en los espacios oficiales del Ayuntamiento.

"Los edificios municipales representan a todos los vecinos y el compromiso institucional con la igualdad puede y debe expresarse de muchas maneras, pero siempre respetando la legalidad vigente, la objetividad y la neutralidad institucional que corresponden a una administración pública", ha defendido.

EL PP APOYA LA PETICIÓN DE ATENER LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX

Lo que sí ha apoyado el PP es la moción de Vox que instaba a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha a implantar el principio de "prioridad nacional".

La viceportavoz del equipo de Gobierno, la 'popular' Gelen Delgado, ha justificado su apoyo por "la inacción y la falta de planificación del Gobierno de España" en materia de inmigración "sin dotar a los ayuntamientos de la financiación ni de las herramientas técnicas necesarias para hacer frente a esa demanda".

Delgado ha asegurado que la presión que soportan los servicios sociales municipales "no se resuelve con discursos ideológicos", sino exigiendo al Gobierno de España una financiación local suficiente y una política migratoria responsable.

"Debemos priorizar de forma legal, transparente y ponderada a aquellos ciudadanos que demuestren un arraigo histórico y una contribución previa o continuada al sostenimiento de nuestra comunidad local", ha añadido la edil del PP, que ha destacado que el texto de Vox "busca garantizar el equilibrio social y económico de Talavera".

VOX SACA ADELANTE SU PRIORIDAD NACIONAL

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Vox ha defendido que el actual Estado de bienestar se encuentra hoy "sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos", que, pese a la "asfixiante" carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, "no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos".

"Las consecuencias de esta deriva han sido tan evidentes como alarmantes. La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia", ha denunciado.

La moción que ha sido validada por el apoyo 'popular' pide al Ejecutivo central acabar con el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular, yestablecer la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda, y a la "remigración2 de aquellos extranjeros que, según el texto aprobado, "no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional".

El acuerdo contempla también derogar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal en España.

En el debate de este punto del pleno, el portavoz del PSOE, José Gutiérrez ha arremetido contra Vox, por presentar mociones para desviar la atención de los problemas que hay en la ciudad, que "rozan la xenofobia y la discriminación" solo buscan "meter su discurso para que no se hable de lo que realmente pagan los ciudadanos y no está funcionando hoy en día".

RECHAZO A LAS ALEGACIONES DEL PSOE A LA PLANIFICACIÓN DEL TAJO

La que no ha prosperado ha sido la moción de los socialistas para que el Ayuntamiento se sumase a las alegaciones que han presentado de cara al esquema provisional de temas importantes (EpTI) del cuarto ciclo de planificación hidrológica del Tajo.

"Buscábamos, con esta moción, defender con firmeza el presente y el futuro del río y de nuestra ciudad", ha dicho el portavoz del PSOE, que ha lamentado el cambio político que ha tenido el Partido Popular en Talavera desde que José Julián Gregorio es alcalde,

"PSOE y PP siempre hemos estado juntos en la defensa del río, como hacen en Murcia y Valencia, pero el actual PP local el que está más preocupado en defender los intereses de su partido que de defender los intereses de Talavera y del río Tajo", ha lamentado.

Ha sido el concejal de Deportes, Antonio Núñez, el que ha dado la réplica en materia de agua, justificando el rechazo de la moción, en que esta ofrece una "visión parcial de la política hidráulica".

Ha defendido que centre el debate únicamente en el trasvase Tajo-Segura, "cuando el futuro del agua requiere una planificación más amplia que incluya la depuración, la reutilización de aguas, la modernización de los regadíos, la reducción de pérdidas en las redes, nuevas infraestructuras hidráulicas y la adaptación al cambio climático".

De ahí que haya incidido en la necesidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua y un Plan Hidrológico Nacional, que permitan abordar la gestión hídrica desde criterios "científicos, técnicos e hidrológicos, alejándola de la confrontación entre territorios".

En ese marco, ha señalado que dicho acuerdo debe garantizar la prioridad de la cuenca del Tajo, asegurar el abastecimiento humano e impulsar inversiones en infraestructuras hidráulicas, la reutilización de las aguas depuradas, la mejora de la eficiencia de los regadíos y actuaciones sobre los vertidos que afectan a la calidad del río.

Durante el debate también ha manifestado que los talaveranos necesitan actuaciones concretas e inversiones que permitan avanzar en la recuperación del Tajo, y ha apostado por que Talavera mantenga una posición institucional basada en el "consenso y en la búsqueda de soluciones útiles".