PSOE municipal asegura trabajar para "paralizar" la instalación de las plantas de biometano en Talavera

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes de Talavera la Nueva y Gamonal, Jesús Mencías y Álvaro Jerónimo. - PSOE

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Socialista, Tita García, ha mantenido una reunión de trabajo con los alcaldes de Talavera la Nueva y Gamonal, Jesús Mencías y Álvaro Jerónimo, respectivamente, para coordinar próximas actuaciones encaminadas a "frenar" la implantación de las plantas de biometano previstas en el término municipal de Talavera.

Un encuentro en el que los tres han puesto sobre la mesa la situación actual de los distintos proyectos que afectan a Talavera y sus EATIMs. Tita García ha destacado, a su vez, las acciones técnicas y políticas que desde el Grupo Municipal Socialista se están preparando con el objetivo de conseguir la paralización definitiva de estas instalaciones en nuestra ciudad.

Tita García ha afirmado que "ahora es el momento de tomar decisiones y de ponerse a trabajar para solucionar un problema que vendría a hipotecar el presente y el futuro de nuestra ciudad, así como su desarrollo".

Así, esta reunión forma parte de una actuación coordinada entre el Grupo Socialista y los dos alcaldes de Talavera la Nueva y Gamonal para ofrecer una respuesta "firme" a la ciudadanía frente a unos proyectos que están generando "una gran preocupación en la calle".

En este sentido, cabe destacar que además de la planta más cercana a la localidad de Cazalegas, hay otros tres proyectos más de plantas de biometano, y dos de ellos podrían afectar y mucho tanto a Gamonal y Talavera la Nueva como a El Casar y a las empresas que planean instalarse en zonas colindantes a las mismas.

Tita García ha destacado que este trabajo conjunto permitirá reforzar la estrategia para defender los intereses de Talavera y de sus EATIMs, buscando a su vez una solución definitiva que evite la implantación de estas plantas de biometano, según ha informado el PSOE en nota de prensa.