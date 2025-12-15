PSOE pide a la Diputación de Toledo apoyar a ayuntamientos en la solicitud de ayudas estatales contra la despoblación

Archivo - La portavoz del PSOE en la diputación provincial, Tita García Élez. - PSOE - Archivo

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha remitido una carta a la presidenta de la institución provincial, Conchi Cedillo, instándole a que la Diputación apoye de manera activa a los ayuntamientos de la provincia en la convocatoria de subvenciones impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la financiación de proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

Desde el Grupo Socialista, en nota de prensa, recuerdan que esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de diciembre de 2025, con el objetivo expreso de financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación promovidos por entidades locales, correspondientes al ejercicio 2025.

Subrayan que estas ayudas cuentan con una dotación global de 40 millones de euros aportados por el Gobierno de España, lo que las convierte en una "oportunidad estratégica para numerosos municipios de la provincia".

Asimismo, recuerdan que el plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 20 de enero de 2026, un margen temporal que obliga a actuar con rapidez para no perder esta oportunidad.

APOYO TÉCNICO A LOS AYUNTAMIENTOS

En este contexto, la portavoz del PSOE en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, ha señalado que muchos ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, carecen de medios técnicos y personal especializado para afrontar la complejidad administrativa que conllevan este tipo de convocatorias.

Por ello, ha defendido que la Diputación debe implicarse "de manera activa" en el acompañamiento a los municipios interesados.

García Élez ha subrayado que el papel de la Diputación debe ser el de "una administración útil y cercana, que ayude a los ayuntamientos en la preparación de las memorias descriptivas y en la elaboración de la documentación técnica necesaria", evitando que proyectos "con potencial transformador queden fuera por falta de recursos administrativos".

La portavoz socialista ha insistido en que apoyar a los ayuntamientos en este tipo de convocatorias es una obligación institucional y una herramienta clave para avanzar en la cohesión territorial, fijar población y generar oportunidades en el medio rural, "especialmente en una provincia tan diversa como la de Toledo".

Por ello, García Élez se ha mostrado optimista por que el Gobierno provincial "atienda esta petición y se implique de manera activa, garantizando que ningún municipio de la provincia se quede fuera de estas ayudas por falta de medios o apoyo técnico".

Asimismo, desde el Grupo Socialista han recordado que los proyectos subvencionables podrán desarrollarse en municipios de menos de 5.000 habitantes; en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes con una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado o cuando las actuaciones se localicen en núcleos de población diferenciados, como pedanías o entidades menores; así como en áreas funcionales no urbanas con una población total inferior a 15.000 habitantes.