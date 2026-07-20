PSOE pide estar "todos a una" en el incendio de La Mierla y "tolerancia cero" al populismo negacionista

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre - PSOE

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha señalado, sobre el incendio de La Mierla, que "tenemos que estar todos a una". "Sigamos en esa voluntad. Pero, ante todo, tolerancia cero al populismo negacionista que genera este tipo de problemas", ha añadido.

En rueda de prensa, ha criticado este lunes que Vox "ha dicho tres versiones totalmente distintas o tres mentiras totalmente evidentes" sobre el incendio de La Mierla que "lamentablemente" va a sobrepasar las 26.000 hectáreas calcinadas.

Ha llamado la atención sobre las declaraciones hoy en Cadena Ser del alcalde de La Mierla, "que ha dicho alto y claro movimientos que hubo minutos antes de que se propagara un incendio", y ha subrayado que, por lo tanto, los investigadores tienen más elementos de juicio "para cerrar el círculo en torno a quién todos sabemos. No somos quién para investigar, pero sí que todo concuerda", ha añadido, exigiendo "asunción de responsabilidades".

Maestre ha pedido que se reflexione sobre las consecuencias de las actitudes y mensajes negacionistas "sumamente inadmisibles" de determinadas personas y de partidos políticos como Vox, ha informado el PSOE en nota de prensa.

De hecho, la propagación del fuego y las dificultades que van a tener los profesionales en apagarlo tiene que ver con ese cambio climático, ha trasladado. "Negarlo es contribuir a estas graves consecuencias en la actividad económica, en la actividad medioambiental, en el estado de nuestra naturaleza y también en la seguridad y en el futuro de las zonas rurales", ha denunciado.

"Las investigaciones determinarán que ha tenido una o varias manos responsables. Pero el incendio también tiene efectos tan sumamente extremos como consecuencia del cambio climático. Y sobre ambos tenemos que reflexionar", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado los mensajes de rechazo hacia las medidas de prevención de incendios que se establecen bajo el amparo legal y que han de ser cumplidas.

LLAMADA DE ATENCIÓN AL PP

Asimismo, Maestre ha querido dar las gracias, en nombre del PSOE de Castilla-La Mancha, a todos los equipos de extinción y de prevención "durante todo el año", ha remarcado, "queremos dar las gracias a todos esos profesionales que se están jugando la vida para apagar un fuego que podría haberse evitado".

De igual manera, ha resaltado la labor del Gobierno regional ya que, sin terminar todavía de finalizar la actividad para frenar este terrible incendio, "tiene claro que a partir de este momento tenemos que trabajar para devolver la vida y para paliar los efectos que está produciendo este incendio en las zonas afectadas".

Y no solamente ha apelado a Vox "a decir la verdad", sino a que el PP "rechace rotundamente este tipo de manifestaciones y actitudes". Aquí, ha aseverado, "tenemos que estar todos a una. Sigamos en esa voluntad. Pero, ante todo, tolerancia cero al populismo negacionista que genera este tipo de problemas", ha concluido.

VICTORIA DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL

En otro orden de asuntos, Maestre ha valorado la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol, y cómo ha trabajado "en equipo, con mucha ilusión, con mucha fuerza y con mucho trabajo".

Ha asegurado que se trata de un aliciente para muchos ciudadanos de España, "para muchos niños, para muchos jóvenes, el ver cómo el tesón, el trabajo, la ilusión, la constancia y ante todo eso, el trabajar como un grupo, como una familia, nos ha permitido sentirnos muy felices con este enorme triunfo de la selección española", ha zanjado.