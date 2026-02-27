PSOE pide a Núñez que no trate la plaga de conejos "con demagogia" y defiende la labor de la Junta

El secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora - PSOE

TOLEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que no trate la plaga de conejos "con demagogia" y ha defendido la labor de la Junta.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Zamora ha afirmado que la Junta "no ha estado ni mucho menos de brazos cruzados" y ha puesto como ejemplo la declaración de la emergencia cinegética, la autorización de los permisos de captura nocturna o el incremento de animales como el hurón.

También ayudas en cuanto a vallados o la colaboración con otras instituciones como pueden ser diputaciones provinciales para ayudas directas que vayan a asociaciones de cazadores o asociaciones cinegéticas que gestionan cotos de caza.

"SOLO NOS QUEDA EMILIANO GARCÍA-PAGE"

Durante su comparecencia, Zamora ha manifestado que frente a un PP de Paco Núñez que es "sucursal" de Génova y un Vox que está "a lo que diga Santiago Abascal" en Castilla-La Mancha "solo nos queda Emiliano García-Page".

Zamora ha llamado la atención sobre un PP regional, plegado a Génova, y que no discute ya en ningún momento quién va a ganar las próximas elecciones, porque lo que queda claro es que Núñez "se ve ya como un claro perdedor" y lo fía todo a su suma con Vox "para, en su ensoñación, poder llegar a ser presidente de Castilla-La Mancha".

Y también sobre un Vox que, como se está viendo a nivel nacional en otras muchas comunidades autónomas "solo tiene una voz, la de Abascal, que va haciendo purgas en cada uno de los territorios, simplemente a quien no dice o se pliega a la voz de su amo", ha criticado.

De hecho, Zamora ha lamentado que el PP se plegara también a las políticas que le imponía Vox en materia de igualdad en cada uno de los ayuntamientos de la región donde gobiernan conjuntamente. "Le obligó a suprimir las concejalías de Igualdad, a suprimir partidas presupuestarias que consolidan todos los consensos en materia de violencia de género, en materia de igualdad", ha recordado.

Y en este punto ha aludido a cómo incluso un día hubo consenso en torno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero "Vox vino a romper todo aquello y el PP le compró el discurso de la ruptura".

Por eso, ha trasladado, Castilla-La Mancha necesita gobiernos fuertes que tengan entidad propia y que defiendan las políticas de igualdad que se han defendido siempre, y merece ser una región "a la que hay que defender", y no como ha ocurrido ante el acuerdo del Estatuto de Autonomía, con la "traición" de Núñez tras una llamada del PP nacional.

Como ha recordado, el PP regional aún no ha contestado esta semana a la oferta del PSOE de retomar una mesa de negociación para hacer viable lo que se había acordado entre toda la sociedad castellanomanchega, muy por encima incluso de los partidos políticos.

"Si el señor Núñez y el PP de Castilla-La Mancha son capaces de desautorizar a Génova, al PP nacional y al señor Tellado, y recuperan un mínimo de cordura y de compromiso con su tierra, cumpliendo lo que ellos mismos se habían comprometido a cumplir, obviamente el Partido Socialista está dispuesto a sentarse con quien haga falta para dar viabilidad a algo que es bueno para nuestra comunidad autónoma", ha aseverado.