PSOE pide a Núñez que se sume a una "voz única" en Castilla-La Mancha en defensa de una PAC "justa y fuerte"

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que se sume a una "voz única" en Castilla-La Mancha para defender al campo regional, a agricultores y ganaderos y, en definitiva, en defensa de una Política Agraria Común "justa y fuerte".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE ha asegurado que es "fácil" sumarse a la defensa que ya viene realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ha indicado que el mensaje es "sencillo", "hacer que la PAC sea sensata para el campo, con una financiación fuerte y justa, y por supuesto, también en los fondos que van destinados al desarrollo rural que se necesita de la aportación de la Unión Europea".

Tita García ha subrayado la necesidad de estar "fuertes y unidos" en la región, escuchando a las entidades agrarias y, por supuesto, a quien trabaja el campo y contribuye a que Castilla-La Mancha sea referente desde el punto de vista agrario, en definitiva "ser fuertes aquí para ser luego fuertes en Bruselas", ha apuntado.

En una semana decisiva para Castilla-La Mancha y para su sector agrario, en la que el presidente, Emiliano García-Page, lleva un mensaje "claro, sencillo y directo" a Dinamarca donde participa en la Mesa del Comité de las Regiones, Tita García ha cuestionado si Núñez, "se va a sumar" a la voz única que se necesita en esta tierra para defender al sector también en Europa, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Unidad que ha pedido al tiempo, al PP regional, ante el asunto de la financiación autonómica necesaria para mantener los servicios públicos que se prestan y también medidas como la primera matrícula universitaria gratuita que supone un ahorro a las familias castellanomanchegas de alrededor de 1.150 euros por estudiante, "eliminando barreras económicas en materia de educación", ha añadido.

"Un ejemplo que nos hace sentirnos orgullosos y contentos de ver que al final, la verdadera política, que es la que necesita mejorar la vida de la gente, es la que está haciendo el gobierno del presidente Page. Esa política que mira a la gente a la cara y cuando ve un problema busca soluciones", ha aseverado.

Y lo ha contrapuesto a la política que se realiza en otras comunidades autónomas, que hoy son noticia en los medios de comunicación porque hay muchas familias que tienen que endeudarse para que sus hijos puedan iniciar o continuar sus estudios universitarios.