PSOE pide a Núñez que "de una vez por todas" se ponga "del lado" de los intereses de la región en materia hídrica

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena - PSOE

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena ha pedido al presidente del PP, Paco Núñez, aprovechando que hoy visitaba Tomelloso, que "de una vez por todas", se ponga "del lado" de los intereses de la región en materia hídrica.

Es buen día para que les explique a los agricultores, por qué el PP no ha dicho nada sobre las declaraciones del presidente de la Región de Murcia anunciando "trabas" a las nuevas reglas de explotaciones del trasvase y confiando en la llegada de Feijóo para eliminarlas, "es decir, que con el PP en el Gobierno de la nación se seguiría manteniendo ese expolio de un recurso que es fundamental para el desarrollo de nuestra tierra", ha trasladado.

Y ha añadido, "es buen día para que explique por qué el Ayuntamiento de Tomelloso, por qué la Diputación de Ciudad Real en la que gobiernan no han presentado alegaciones a los planes de cuenca que les afectan en su provincia".

UCLM

De otro lado, ha asegurado que la UCLM, sin duda, es uno de los mejores ejemplos de que el PSOE y el Gobierno regional "nos tomamos Castilla-La Mancha muy en serio".

Sánchez Requena ha recordado que el Gobierno de Page se ha dedicado a mejorar una universidad que se encontró "en los huesos" cuando accedió al Gobierno, por la gestión de recortes del PP, y ha señalado que hoy, gracias al aumento del presupuesto "hay más profesores, más grados y más estudios de máster, por cierto, con las tasas rebajadas un 55 % porque están congeladas", ha añadido.

Así, ha explicado que resulta más barato estudiar en Castilla-La Mancha que en la mayoría de las regiones del país, empezando por ejemplo, por la Comunidad de Madrid, donde con seguridad los estudios para los chicos y chicas suponen más del doble de lo que cuestan en la UCLM, ha aseverado.

De hecho, ha insistido, "el esfuerzo realizado demuestra el compromiso con las familias, con los jóvenes de nuestra tierra" y para muestra la primera matrícula gratuita para el primer curso universitario que ahora se ha ampliado a los alumnos que en Bachillerato demuestran su excelencia académica.

Y ha subrayado un detalle importante coincidiendo con la inauguración oficial este miércoles del curso académico de la UCLM, "estamos en una región en la que no tenemos universidades privadas, ni en proyecto".