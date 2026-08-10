El PSOE pide un pleno extraordinario para suspender licencias e impedir la llegada de plantas de biometano en Talavera

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TOLEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Rein ha registrado este lunes la solicitud para la celebración de un pleno extraordinario con el objetivo de modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) y suspender la tramitación de las licencias necesarias para impedir la instalación de plantas de biometano en Talavera.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Flora Bellón, ha preguntado por qué el alcalde lleva desde el mes de julio sin responder a pesar de que los socialistas pusieron sobre su mesa una solución y, sin embargo, "José Julián Gregorio sigue de brazos cruzados y no ha sido capaz de mover ficha para impedir la llegada de estas plantas a la ciudad", recordando que son cuatro en total las que están planteadas en el término municipal.

Desde el Grupo Socialista, en nota de prensa, han recordado que en el mes de julio pusieron sobre la mesa una solución concreta para evitar su implantación, que pasaba por modificar el POM y suspender la concesión de licencias a este tipo de instalaciones mientras se llevaba a cabo dicha modificación.

"Dimos una solución al alcalde hace un mes y creemos que ya hemos dado un tiempo más que prudencial para que convocase un ¡pleno extraordinario y urgente para frenar la llegada del biometano a la ciudad, pero no lo ha hecho".

Es por ello que el Grupo Socialista ha registrado oficialmente una solicitud para que se lleve a cabo un pleno extraordinario. A partir de ahora, el alcalde tendrá que convocarlo dentro del plazo establecido --diez días hábiles--. En caso de que no lo haga, quedará automáticamente convocado para su celebración en los diez días siguientes.

El Grupo Socialista considera que todavía hay tiempo de frenar la llegada del biometano. "El alcalde tiene la solución encima de su mesa, pero lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados mientras los trámites avanzan y decir después que no se podía hacer nada".

Por ello piden que Gregorio "se deje de buscar culpables y contar excusas" puesto que si finalmente estas plantas terminan instalándose en Talavera, la responsabilidad política recaerá sobre el Gobierno municipal al no haber utilizado las herramientas que tenía a su alcance para impedirlo.

"Si el alcalde no mueve ficha pudiendo hacerlo y finalmente estas plantas llegan, tendrá que ser él quien explique a los talaveranos por qué decidió no actuar cuando todavía estaba a tiempo. La solución la tiene. Sólo tiene que aplicarla".