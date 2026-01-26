PSOE pide rehabilitar y acondicionar el templete de La Concordia en Guadalajara al presentar "signos de deterioro"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara Gemma Mínguez. - PSOE

GUADALAJARA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el pleno municipal de este viernes una moción instando al gobierno de Ana Guarinos a que rehabilite y acondicione el templete del parque de La Concordia.

Así lo anunciado la concejala socialista en el Ayuntamiento, Gemma Mínguez, en este mismo espacio, dando cuenta de que "el deterioro es evidente en toda su estructura: desde el zócalo, hasta la cubierta".

Mínguez defiende que "urge una rehabilitación integral del templete, ya que no se está cuidando y manteniendo como se debe y se encuentra en estado de mala conservación, por lo que vamos a pedir a Guarinos que no mire para otro lado y ponga solución al estado en el que se encuentra".

El templete de música se construye en 1915 para dar cobijo a la Banda Provincial de Música y facilitar las actuaciones al aire libre, pero no fue hasta un año después, en 1916, siendo alcalde Miguel Fluiters, cuando comienza a tener uso, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Más allá de su valor arquitectónico, el templete ha tenido y tiene un papel social fundamental en nuestra ciudad. Desde su origen ha sido escenario de conciertos dominicales, lecturas públicas, verbenas, actuaciones... y su uso lo ha convertido en un espacio multifuncional de encuentro intergeneracional", ha destacado Mínguez.

Y es más, ha añadido, "para varias generaciones de alcarreños y alcarreñas, el templete es un símbolo de identidad y memoria colectiva, inseparable de la imagen del parque de la Concordia".

Sin embargo, ha expresado la concejala socialista, "el templete viene presentando desde los últimos años síntomas de deterioro estético y funcional, por lo que desde el Grupo Municipal Socialista vemos necesaria una intervención que lo devuelva a la altura de su valor histórico y patrimonial, y le dote de instalaciones funcionalmente óptimas".

El deterioro es evidente en toda su estructura: desde el zócalo, hasta la cubierta, ha explicado la concejala.

"El zócalo presenta humedades y desprendimientos de material; la pintura de la barandilla y las columnas está levantada y la estructura está oxidada; y tiene restos de sus múltiples usos. La instalación eléctrica es rudimentaria y necesita de renovación y adecuación a los usos actuales", ha detallado.