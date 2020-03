PSOE pide en un video al PP no hacer política con el hospital de Toledo: "Pensemos en vida, no en votos"

TOLEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha difundido un video a través de todas sus redes sociales en el que pide expresamente al PP de la región que "no haga política" a cuenta de la apertura del nuevo hospital de Toledo para hacer frente al avance de la pandemia, insistiendo en que si bien es cierto que está terminado y cuenta con gran parte del mobiliario, "no es operativo porque no tiene personal ni tecnología sanitaria".

"Pensemos en vida, no en votos", afirma la locución del video, que añade que "el nuevo material está comprado pero no ha llegado", y el que está siendo utilizado ahora permanece en el Hospital Virgen de la Salud de la capital toledana.

Con todo, asegura el PSOE que "no se puede hacer una mudanza de este calibre en plena crisis sanitaria", aunque sí que se ha ofrecido la infraestructura en caso de que fuera necesario montar un hospital de campaña por parte del Ejército.