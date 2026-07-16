PSOE y PP coinciden en apoyar a organizaciones agrarias en materia de agua pero no lo reflejan en el Parlamento

Pleno de las Cortes el jueves 16 de julio - CARMEN TOL2

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Socialistas y 'populares' han trasladado en el pleno de las Cortes de este jueves su apoyo a las organizaciones agrarias en su iniciativa para paralizar el IV Ciclo de Planificación Hidrológica, una coincidencia que no han reflejado finalmente por escrito en el Parlamento, tras no apoyarse mutuamente las propuestas de resolución que defendía cada uno.

Mientras el PP hacía suyo el documento remitido por las organizaciones agrarias Asaja y UPA relativo al Proceso de Planificación Hidrológica 2028-2033, el PSOE defendía que las reivindicaciones de organizaciones agrarias estaban contenidas en las alegaciones que el Gobierno regional ha presentado a las planificaciones hidrográficas.

A pesar de este punto en común que ambos han trasladado en el debate parlamentario, en el momento de las votaciones de las propuestas de resolución, el PSOE ha rechazado la propuesta del PP, y los 'populares' han hecho lo mismo con la de los socialistas.

Al término de las votaciones, solo ha cristalizado la propuesta del PSOE --con abstención del PP y voto en contra de Vox--. Por el contrario, la del PP ha quedado rechazada, con el voto en contra de PSOE y Vox.

MÁS DE CIEN ALEGACIONES

La diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha defendido que el PSOE ha presentado más de cien alegaciones elaboradas junto con el Consejo Regional del Agua y sustentadas en el Pacto Regional del Agua, representando a las cuatro cuencas hidrográficas que afectan a la región.

En la resolución apoyan las reivindicaciones que tanto Asaja como UPA trasladaban. "Nosotros tenemos una posición única, la misma aquí, la misma en Madrid, la misma en Murcia, vayamos donde vayamos, mantenemos la misma posición".

Sus alegaciones, en acuerdo con el sector, defienden lo que establece la Directiva Marco del Agua y no piden "quitar agua a nadie", sino que Castilla-La Mancha "deje de ser siempre la que cede mientras otros siempre reciben". "Que los sacrificios no recaigan siempre sobre los mismos, como ha venido pasando desde hace más de 40 años".

Al PP le ha reprochado que callen "cuando su partido a nivel nacional les dice que Castilla-La Mancha para ellos en materia de agua no es una prioridad".

"No puede defender a Castilla-La Mancha aquí y cuando va a Murcia aplaudir los trasvases hacia la zona. En fin, esa es la coherencia y la credibilidad del Partido Popular. Yo diría que la credibilidad del Partido Popular se fue gota a gota con el trasvase al Levante", ha afirmado.

Abengózar ha reprochado que "lo que no puede regar el futuro de Castilla-La Mancha son las cero alegaciones que desde el Partido Popular al frente de las instituciones han hecho". "Luego van ustedes de 'turné' por los pueblos diciendo que defienden el agua. ¿Dónde está su trabajo en defensa del agua?", se ha preguntado.

PP: UN DOCUMENTO SERIO

El PP, por boca de su parlamentaria Carolina Agudo, ha respondido al PSOE que "la política no se juzga por las alegaciones que uno presenta, sino por cuándo los problemas se resuelven".

En este punto, ha ensalzado que las organizaciones agrarias han elaborado "un documento serio, riguroso y profundamente preocupante", definiéndolo como "la voz de quienes conocen el problema porque viven del campo y porque dependen del agua".

Agudo ha mencionado que estas organizaciones agrarias han denunciado en su documento "la reducción de dotaciones, pérdida de derechos de agua, transformación forzosa de regadíos a secano, pérdida de la actividad económica, de empleo, del valor patrimonial de la tierra y, por supuesto, territorios amenazados por la despoblación".

El PP ha pedido al Gobierno regional que haga suyo este documento que presentan las organizaciones, y que no quede "en un cajón como el Pacto Regional, ni en un buzón de la bandeja de entrada del correo electrónico del Grupo Parlamentario Socialista".

"Lo que queremos es que este documento llegue al Gobierno de España y que este documento también llegue a las confederaciones y a las instituciones europeas. Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han estado a la altura, ahora le toca a las instituciones de Castilla-La Mancha estar a la altura de lo que reivindica nuestro campo y además hacerlo con hechos", ha demandado Agudo.

VOX, EL MODELO DE LA ABUNDANCIA

De su lado, el diputado David Moreno ha indicado que Vox propone un "modelo de la abundancia, de inversión en obras hidráulicas y de solidaridad nacional", un modelo que ha reflejado en su propuesta parlamentaria, que ha sido rechazada.

Defiende un "necesario plan nacional del agua, que no es una utopía", con "una red de infraestructuras que permita almacenar el agua allí donde abunda y trasladarla de manera eficiente allí donde escasea".

"España fue capaz de construir grandes obras hidráulicas en el pasado y hoy ustedes nos dicen que eso no es posible con su legislación, con su basura ideológica que aprueban e inyectan en todas las normativas. Lo que hace falta es voluntad", ha afirmado.

Sobra "egoísmo autonómico y corrupción política", según Vox, "donde se va el dinero que necesitan los españoles para realizar obras hidráulicas". Así, abogan por "la interconexión de cuencas", ya que ven "intolerable que mientras una región sufre inundaciones y tira agua al mar, otra a pocos kilómetros, vea cómo mueren sus cultivos por la sequía".

El parlamentario ha defendido que los "agricultores y ganaderos no son los enemigos del medio ambiente" y ha señalado que la resolución socialista "únicamente" sirve "para blanquearse".

CONSEJERA: NO SE MIRAN LA PÁGINA WEB

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha lamentado que PP y Vox "no se han tomado la molestia en mirar la página web de la Junta donde están publicadas las alegaciones que se han presentado".

"El documento que han aportado las organizaciones agrarias está incluido en las alegaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha remarcado Gómez.

A Vox le ha preguntado si está pidiendo que "se haga un dique enorme en Extremadura, en la frontera con Portugal, para que los pobres ciudadanos de Portugal no tengan derecho a tener recursos". "Eso es inviable, porque se necesitaría una presa tan gigantesca, tan gigantesca, que inundaríamos media España".

Ha defendido que la Junta seguirá trabajando con "71 colectivos y todos los que se quieran sumar" en defender "los intereses de la región para las siete cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha".

Vox solo ha recibido sus propios votos a favor y ha visto rechazada la propuesta; en el caso de la propuesta 'popular', PSOE y Vox la han vetado; al tiempo que la propuesta de PSOE ha salido adelante solo con sus votos favorables y la abstención de PP, por el voto contrario de Vox.