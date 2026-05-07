PSOE, PP y Vox evidencian en las Cortes sus diferencias sobre el modelo fiscal que necesita Castilla-La Mancha

Pleno en las Cortes. - TOL2/CORTES

TOLEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, el Partido Popular y Vox han evidenciado este jueves sus diferencias sobre el modelo fiscal que necesita Castilla-La Mancha, durante un debate general sobre esta política y su impacto en las familias, la actividad económica y los servicios públicos sustanciado en el pleno de las Cortes.

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha iniciado el turno de intervenciones asegurando que su formación no cree en el sistema de financiación autonómica, ni el actual "ni el que está por venir", y ha asumido que actualmente "existe un problema de eficiencia de gestión y de asignación de prioridades" en materia fiscal, que "no es exclusivamente de ingresos".

"Cuando el esfuerzo fiscal aumenta de manera indirecta y los resultados no acompañan, se genera una sensación de desequilibrio que erosiona la confianza en las instituciones y en la propia estructura del modelo", ha argumentado, considerando que "no es posible construir un sistema sólido sobre la base de estimaciones genéricas o de compromisos políticos sin respaldo financiero", criticando "anuncios oportunistas" del Gobierno regional, como la subida del salario de los funcionarios para 2027 o la equiparación de la carrera profesional de los médicos y el personal sanitario.

Cobo ha apostado por "devolver las competencias esenciales en bienestar, seguridad, educación, sanidad, al Estado" y en que la asignación de ayudas, subvenciones y prestaciones se base "en criterios objetivos, verificables y transparentes. Esto implica priorizar y esta debe ser nacional. La prioridad nacional no es una opción, es una necesidad", ha comentado.

En este punto, ha aclarado que "este planteamiento no excluye, sino que ordena y permite orientar los recursos hacia quienes más lo necesitan y más han contribuido al sistema, que son los españoles en primer lugar", incidiendo en que Castilla-La Mancha "necesita un modelo que garantice recursos suficientes, pero también necesita que esos recursos se gestionen con responsabilidad y eficacia". "Necesitan estabilidad, previsibilidad y reglas claras".

PP PRESENTA SU PLAN DE FISCALIDAD

De su lado, el parlamentario del PP Santiago Serrano ha presentado el "tomo uno" del Plan de Fiscalidad del PP, basado en la justicia social, la adaptación a la realidad socioeconómica de Castilla-La Mancha y también el apoyo a las clases medias y bajas, "que son las grandes castigadas por la inflación", que buscan de forma "integral" reformar el impuesto de la renta.

Entre las medidas anunciadas figuran nuevas deducciones por la emancipación de los jóvenes de hasta 40 años, nuevas deducciones por arrendamiento de viviendas vacías con 1.000 euros por inmueble, donativos a sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación que se inviertan en I+D+i, deducciones por gastos en guardería de 0 a 3 años, sobre todo en zonas con problemas de despoblación, y otras para el fomento del empleo joven.

También deducciones para jóvenes que decide entrar a formar parte de una empresa de economía social o cooperativa y para aquellos que tengan la obligación de presentar la declaración del IRPF por más de un pagador, ayudas a deportistas de alto nivel, con un 10% de las deducciones y un límite de 3.000 euros, y otras por las cuotas satisfechas a organizaciones profesionales agrarias u otras para "compensar los gastos derivados de la ocupación ilegal" o elevar desde los 100 hasta los 500 la deducción por nacimiento o adopción del primer hijo.

"Son medidas que caben en el sentido común de cualquier responsable público que no tenga como fin llenar las arcas de la Administración regional, mientras los ciudadanos son cada vez más pobres", ha resumido Santiago Serrano, quien ha asegurado que el PP va a "plantear una auténtica reforma para cambiar por completo el modelo" y "la forma en que la Administración trata al contribuyente castellanomanchego".

En el mismo sentido, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha asegurado que este plan "con el que se le pueden devolver 400 millones de euros a los castellanomanchegos, es un proyecto que ya se aplica en la Comunidad de Madrid".

PSOE, "ESTRATEGIA ESTABLE"

Desde el Grupo Socialista, Silvia Fernández García ha advertido de que el PP ha presentado un debate general "con la excusa de presentar un programa electoral" y propuestas "que nunca van a cumplir" pues, tal y como ha apuntado, "nueve de cada diez ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y muchos de ellos también con Vox han subido los impuestos en esta región".

La diputada del PSOE ha señalado que mientras la apuesta del PP "es el modelo para unos pocos", el del Gobierno regional responde a "una estrategia estable de reducción de la presión fiscal sobre determinados colectivos, especialmente para familias y rentas medias, zonas despobladas, empresas o jóvenes", lo que ha hecho que esta región "sea una de las comunidades autónomas con más deducciones fiscales en el tramo autonómico, por encima de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

A su juicio, el PP "vuelve a recurrir a la deflactación del IRPF, un término que aparece cada vez que se les acaban los titulares vacíos" y "la presentan como una medida beneficiosa para todos, pero en la práctica favorece principalmente a quien tiene rentas más altas, dejando la mayoría con un impacto limitado, pero es que incluso insignificante".

CONSEJERO: "ENCANTADO" DE LOS MONOGRÁFICOS

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se ha mostrado "encantado" con los monográficos que, al parecer, va a hacer el PP en las Cortes, lo que le dará la oportunidad "de poder hablar impuesto por impuesto", ha querido resaltar que Castilla-La Mancha es "la comunidad autónoma con menos impuestos propios, tenemos solamente tres" y "una de las cinco" con más deducciones también en el impuesto sobre la renta.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que muchas de las propuestas que el PP ha presentado este jueves se refieren a los jóvenes, ha recordado que los 'populares' votaron en marzo "en contra de reducir en un 40% el impuesto de transmisiones patrimoniales, pasando el tipo impositivo del 5 al 3% cuando fuera dirigido a la adquisición de la vivienda habitual por parte de los jóvenes" y "votaron en contra de una reducción del 50% del impuesto a actos jurídicos documentados" y de la "reducción del 15% para fomentar el ahorro de los jóvenes en relación con la adquisición de la vivienda habitual".

Ruiz Molina ha criticado que la preocupación por la política fiscal del PP le dura "cinco minutos" que es lo que dura un video de TikTok --como los que ve "grabarse" a Núñez, ha apuntado--, y consiste en bajar impuestos "para aquellos que tienen menos capacidad económica" o anunciarlo en periodo preelectoral, como en el que nos encontramos, ha destacado, "para luego subirlos cuando gobiernan".

"Ustedes están trasladando un mensaje calamitoso a la ciudadanía de que no vale nada pagar impuestos, de que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos", ha concluido el consejero, que ha recalcado que las rebajas fiscales del PP "llevan un deterioro" de los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, mientras la política fiscal del Gobierno regional es la de aspirar "a que todos seamos ricos, no a que haya menos pobres" y a "no dejar a nadie atrás".

El debate general se ha saldado con el rechazo de todas las resoluciones presentadas al debate. La de Vox ha obtenido los votos en contra de PP y PSOE, la del PP ha contado con la abstención de Vox pero el voto en contra de los socialistas, y la del PSOE ha sumado 16 votos a favor y 16 --la suma de PP y Vox-- en contra, por lo que ha resultado no aprobada.