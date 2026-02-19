PSOE, PP y Vox exhiben su apoyo a la caza y los toros en Castilla-La Mancha aunque con reproches cruzados

La portavoz del PSOE en las Cortes de C-LM, Ana Isabel Abengózar. - CORTES C-LM

PSOE, PP y Vox han exhibido este jueves en las Cortes regionales su apoyo al mundo del toro y de la caza, aunque con reproches cruzados entre los socialistas y los partidos de la oposición.

Así, mientras Vox ha acusado el PSOE de "criminalizar" estas actividades y el PP ha asegurado que están "amenazadas" por el Gobierno central socialista, desde el PSOE han afirmado que esta discusión no es "un choque de posiciones ideológicas" y han acusado a Vox de ver "el mundo al revés".

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, que ha dado inicio al debate, ha acusado al PSOE de "criminalizar" la caza y el mundo del toro, preguntándose "qué van a hacer" los diputados socialistas por Castilla-La Mancha si cuestiones como prohibir la entrada de los menores a espectáculos taurinos o participar de la caza llegan al Congreso de los Diputados.

Por un lado, Moreno ha manifestado que el sector cinegético tiene un "importante papel" en la gestión del medio natural y tiene un arraigo y una importancia "crucial" en la región, por lo que ha criticado que los socialistas quieran "prohibir la caza y perseguir a los cazadores".

En cuando a los toros, ha lamentado que el PSOE "quiera que nuestros hijos no puedan disfrutar, aprender y vivir de una tradición que es patrimonio cultural", considerando que esa declaración como patrimonio cultural choca directamente con una posible prohibición de su acceso a los menores.

PREOCUPA "A TODOS"

Por su parte, la diputada del PP Lola Merino ha querido defender "dos actividades tremendamente arraigadas" a la región y a la que "están ligadas miles de familias y de jóvenes" del mundo rural que "vuelven otra vez a sentir la amenaza del Gobierno central".

Un asunto que, cree, preocupa "a todos" los partidos con representación en las Cortes, una defensa que también desea que se plasme "en un apoyo unánime de los tres grupos parlamentarios a esa causa justa en defensa de nuestros jóvenes que se declaran y que son amantes de la caza y de los toros".

"Nosotros, que somos españoles y de Castilla-La Mancha, tenemos la obligación de defender nuestro patrimonio cultural ante el Ministerio de Juventud y ante quien haga falta y debemos rechazar estas imposiciones ideológicas que nacen del más puro desconocimiento, del odio y de ideologías radicales", ha puesto de manifiesto.

EL PSOE COMPARTE "MUCHO" CON EL PP

Mientras, del lado socialista, Ana Isabel Abengózar ha asegurado "compartir mucho" de lo dicho por Merino y ha recalcado que los toros y la caza no son "propiedad de los unos ni de los otros", afirmando que esta no es "una discusión simbólica" ni "un choque de posiciones ideológicas".

Abengózar ha asegurado que, en estas dos materias, la posición del PSOE regional es "clara" y se basa en "conocimiento cultural, regulación pública y responsabilidad institucional", afirmando que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha "defendido con firmeza y de manera constante" tanto la tauromaquia como la caza.

Por contra, ha replicado a Moreno que escucharle es "como el mundo al revés" por oírle "hablar de libertad". "Nombrar a Lorca los que defienden la dictadura. Esto es el mundo al revés, si Lorca levantara la cabeza...", ha criticado.

APROBADA LA RESOLUCIÓN DEL PSOE

Tras el debate ha tenido lugar la votación de las resoluciones de los tres partidos, siendo aprobada únicamente la del PSOE, aunque con los votos en contra tanto del PP como de Vox.

Esta resolución socialista reconoce y apoya en su texto la iniciativa del Gobierno regional por "abrir un espacio estable de trabajo" que "refuerce" la tauromaquia en la región "desde la responsabilidad institucional y el acuerdo" frente a "planteamientos unilaterales".

Del mismo modo, señala que las Cortes valoran los "avances" que "ya se han producido" en el cumplimiento de los objetivos incluidos en el Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la resolución insta al Ejecutivo autonómico a seguir trabajando de la mano de los representantes sociales del sector cinegético de la Comunidad Autónoma, en acciones "necesarias" encaminadas a seguir cumpliendo los objetivos marcados en dicho Pacto por la Caza.