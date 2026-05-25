PSOE, PP y Vox en Talavera sumarán fuerzas para impulsar la modernización del regadío del Canal Bajo del Alberche

Fachada del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha impulsado una moción conjunta para la modernización del regadío del Canal Bajo del Alberche. Se trata de una iniciativa en la que los socialistas han trabajado "durante meses" junto a la Comunidad de Regantes para impulsar este proyecto clave para el desarrollo del sector primario en Talavera y su comarca y que finalmente irá al próximo pleno firmada por los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Talavera.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha recordado que esta iniciativa beneficiará a las cerca de 10.000 hectáreas de cultivo de Talavera y de varios municipios de la zona como Cazalegas, San Román de los Montes, Calera y Chozas o Pepino, y lo ha calificado como "el primer gran acuerdo político de la legislatura".

Ha puesto en valor que, "demuestra que merece la pena trabajar juntos por los intereses de los talaveranos y talaveranas, especialmente cuando se trata de apoyar a un sector tan fundamental como el primario".

Se trata de un proyecto con el que se busca mejorar estas infraestructuras de regadío que "se crearon hace décadas y necesitan una actuación importante para que los agricultores y ganaderos puedan ser competitivos", ha informado el PSOE en nota de prensa.

FINANCIACIÓN

En este sentido, los socialistas han explicado que la redacción del proyecto costará aproximadamente 650.000 euros de los que el 70% será financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por ello, esta moción plantea que el 30% restante sea asumido por el Ayuntamiento de Talavera, la Diputación de Toledo o ambas administraciones con el objetivo de que los regantes no tengan que hacer frente a este coste.

"Se trata de una inversión estratégica", ha continuado, "que permitirá mejorar la competitividad del sector primario, favorecer la creación de empleo, impulsar las cooperativas e industrias del sector y fijar población tanto en Talavera como en la comarca".

Asimismo, han señalado la importancia de la implicación de la Diputación Provincial en este proyecto ya que no solo viene a beneficiar a Talavera, sino a gran parte de municipios de la comarca.

Finalmente, desde el Grupo Socialista han destacado que este proyecto supone una oportunidad para atraer inversión y generar riqueza en la ciudad, apostando por un sector tan importante para la ciudad como es el primario y por la modernización de sus infraestructuras.

PSOE CRITICA LA TIBIEZA DE GREGORIO

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la "absoluta tibieza y cobardía política" del alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ante la crítica situación del Tajo y los "continuos agravios" que sufre Talavera en materia hídrica.

El portavoz del Grupo Socialista, José Gutiérrez, ha afirmado que "resulta triste y doloroso" comprobar como ante preguntas de los medios de comunicación el alcalde no se pronuncia sobre la última sentencia a favor del Tajo, manteniendo un silencio que "contrasta con la postura de otros dirigentes de su propio partido, como el alcalde de Toledo o la presidenta de la Diputación, quienes sí han salido en defensa del Tajo".

"El problema", ha continuado el portavoz, "no es solo la tibieza del alcalde de Talavera, es que directamente ni está ni se le espera". Así, ha lamentado que José Julián Gregorio "está más cerca del discurso de los regantes de Murcia y Valencia que de los intereses de los talaveranos y de las talaveranas".

El Grupo Socialista ha recordado que actualmente el Tajo a su paso por Talavera apenas alcanza los 41 metros cúbicos por segundo, una cifra que refleja el deterioro del río mientras el alcalde mira para otro lado.

En este sentido, los socialistas han denunciado que Gregorio "no defiende los intereses de su ciudad porque tiene miedo a sus jefes de Toledo y de Madrid y no quiere meterse en líos".

Asimismo, han subrayado que ya existen hasta siete sentencias que respaldan a Castilla-La Mancha y a la cuenca del Tajo, sentencias que reconocen que "ya hemos sido bastante generosos y solidarios" y que es el momento de tener en cuenta los caudales ecológicos en el Tajo.

Por ello, los socialistas han exigido al alcalde una respuesta "contundente y valiente" para defender los intereses de la ciudad, a la vez que ha pedido que "deje de esconderse y actúe de una vez".

PLENO DE JUNIO

También han adelantado que llevarán al Pleno ordinario del mes de junio iniciativas políticas en defensa del Tajo y el Alberche, esperando contar con el apoyo del alcalde, quien consideran "se está convirtiendo en un impedimento para el crecimiento económico y social de Talavera" debido a su falta de liderazgo y autonomía política.

Finalmente, han insistido en el que PSOE de Talavera siempre ha exigido, exige y seguirá exigiendo el fin del trasvase Tajo-Segura, y han recordado que en Talavera "necesitamos el agua del Tajo y de sus afluentes, porque es de donde comemos y bebemos, para que puedan seguir viniendo industrias a Talavera, porque del Tajo también comen los regantes de la comarca y de Talavera".

Por todo ello, han pedido y exigido al alcalde "una respuesta contundente, que diga que basta ya, que nos amparan las sentencias favorables a la cuenca del Tajo y que no sea un cobarde político y defienda los intereses de los talaveranos y de las talaveranas".