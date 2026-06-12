PSOE presume de tener "buena salud" en Cuenca y en todas las provincias de C-LM ante un PP que "no puede decir lo mismo"

Archivo - La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez. - PSOE - Archivo

CUENCA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha enfatizado que el Partido Socialista tiene "muy buena salud" en Cuenca y en todas las provincias de Castilla-La Mancha ante un PP que, asegura, "no puede decir lo mismo".

Así ha reaccionado la dirigente socialista después de que este jueves se conociera que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha rechazado uno de los recursos presentados por un afiliado del PP de Cuenca contra el acuerdo adoptado por la nueva gestora para la constitución de un nuevo Comité Ejecutivo Provincial, al entender que vulnera los estatutos del partido.

García Élez ha subrayado que el PP de Paco Núñez tiene "un gravísimo problema en Cuenca" y encima --ha afeado-- "busca culpables donde no corresponde, que son sus propios militantes".

Todo lo que está sucediendo en el PP de Cuenca, a juicio de la socialista, evidencia que Núñez "no es querido" en Cuenca. "O la mitad no le quiere o la otra mitad ni le habla", ha dicho.

"Que se lo haga mirar porque estamos hablando de un dirigente que pretende gobernar una región", ha aconsejado la presidenta de la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo al líder 'popular'.

Según ha afirmado, si Núñez "no es capaz de poner en orden a Cuenca, ¿cómo sería si le tuviéramos en este caso gobernando una región?".