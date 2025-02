El PSOE propone que el Ayuntamiento de Talavera adquiera el local del Jake para destinarlo a usos municipales

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Talavera de la Reina ha presentado una moción de cara al próximo Pleno Municipal para que el Ayuntamiento compre el inmueble en el que se sitúa el Jake y le de un uso público acorde con las necesidades de Gamonal.

Así lo ha informado el portavoz socialista, Luis Enrique Hidalgo, quien ha destacado que esta compra del inmueble se haría con las plusvalías que el Ayuntamiento de Talavera ha recibido tras la compra de los terrenos por parte de Meta y argumentando que de esta forma se atendería a petición del alcalde de la EATIM y de sus vecinos a través de sus asociaciones, tal y como ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"Hay un hecho claro y es que la empresa ha comprado ya los terrenos, lo que va a generar un ingreso extraordinario al Ayuntamiento de Talavera por el pago de impuestos", ha recordado.

"Ya lo dijimos en su momento, que este dinero tiene que revertir en parte en Gamonal, a 300 metros de donde se va a instalar dicha empresa, y qué mejor forma de invertirlo que comprando el inmueble del Jake y dotarlo de un uso social", ha destacado.

"Se trata de unos ingresos que no perjudica en el conjunto de la economía local, no hay que quitarlo de otras partidas, no hay que reducir otros servicios que se realicen en la ciudad de Talavera ni en Gamonal", ha explicado, y "es un ingreso que viene de una manera más o menos extraordinaria y creemos que la mejor manera es destinarlo aquí, al municipio de Gamonal para resolver un problema que los vecinos y vecinas llevan teniendo muchísimos años".

Hidalgo ha recordado que el local conocido como Jake "ha causado durante muchísimos años problemas a Gamonal, sabemos que hay muchísima contestación social con el uso que se le ha dado a este inmueble y creemos que es el momento de que el Ayuntamiento de Talavera tome una decisión valiente y adquiera este local" ya que "sabemos que en estos momentos hay posibilidades económicas para hacerlo".

Con esta moción, ha afirmado, "el Partido Socialista se pone del lado de la solución, lo hicimos en el Gobierno durante la legislatura pasada con el cierre y precinto de la actividad que allí se realizaba y ahora, además del recurso que por supuesto esperamos que el Ayuntamiento de Talavera acepte, vamos más allá con una solución definitiva, demandada, fácil de conseguir y que pone fin a una reivindicación histórica en Gamonal".

El portavoz socialista ha afirmado que se trata de una propuesta en positivo que "lo que intenta es solucionar un problema, igual que se pusieron soluciones hace dos años cuando clausuramos la actividad que se realizaba en el Jake".

"Ahora vamos a dar un paso más", ha continuado, "porque la ciudadanía lo que no quiere es ruido político, lo que busca son soluciones y desde el Grupo Socialista tenemos muy claro que ante la falta de soluciones del equipo de Gobierno somos nosotros los que las ponemos encima de la mesa".

Por ello, ha señalado que "no nos importaría que al lado del logo del Partido Socialista en esta moción donde se pide la adquisición del inmueble del Jake por parte del Ayuntamiento de Talavera apareciesen también los logotipos de los otros dos partidos políticos con representación en el Ayuntamiento".

"Es más, les animamos a que se sumen a nuestra proposición y sea conjunta", ha declarado, puesto que "es una moción que no va contra nadie y sí a favor de una localidad entera como es Gamonal" y por eso "nadie entendería que no se apoyara por parte de PP y Vox".

"NO SE TRATA DE COLORES POLÍTICOS"

Por su parte, el alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, ha pedido al Ayuntamiento de Talavera que se sumen a esta propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista porque "no se trata de colores políticos, sino de dar una solución a este problema".

En lo que respecta al uso, Jerónimo ha asegurado que Gamonal cuenta con "muchas necesidades" pero que lo importante es que se realice la compra de este inmueble. "Tendremos que ser los gamoninos y las gamoninas quienes decidamos cuál es el mejor uso que se le puede dar", ha señalado el regidor de la EATIM.