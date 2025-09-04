PSOE propone que una comisión de trabajo elabore una memoria "consensuada" sobre el Festival Celestina de La Puebla

TOLEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Puebla de Montalbán, que en el pleno de la semana pasada rechazaba el expediente para lograr que el Festival Celestina sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha propuesto retirar el expediente actual y constituir una comisión de trabajo integrada por técnicos municipales, asociaciones locales y todos los grupos políticos para elaborar una memoria completa, rigurosa y consensuada.

El objetivo, subrayan en nota de prensa, es presentar al Ministerio de Cultura una candidatura "sólida, con garantías de éxito y que refleje el verdadero potencial cultural y social del Festival Celestina, uno de los grandes referentes de La Puebla de Montalbán y de toda la provincia de Toledo".

Y es que los socialistas pueblanos han reclamado al equipo de Gobierno del PP "seriedad, rigor y consenso" en la tramitación del expediente. Consideran que en el último pleno municipal quedó de manifiesto que la documentación mínima obligatoria "aún no está preparada, a pesar de que, públicamente, la alcaldesa Soledad de Frutos asegura tenerla lista".

Desde la agrupación socialista consideran que esta forma de proceder "es una muestra más de la falta de previsión del PP", que centra sus políticas en llevar asuntos de urgencia a las sesiones plenarias sin dar tiempo a la oposición a estudiar los expedientes, situación que se ha repetido en el proceso para lograr que el Festival Celestina tenga reconocimiento nacional.

"Por querer correr, se asumen riesgos políticos y administrativos que pueden perjudicar al pueblo y comprometer el futuro del certamen", lamentan desde el PSOE.

PROTECCIÓN DE LA CULTURA PUEBLANA

Junto a esta propuesta, el PSOE de La Puebla de Montalbán ha registrado un documento en el Ayuntamiento en el que insta al Gobierno local a inscribir el Festival Celestina en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para "garantizar su protección como marca y a registrar los textos, guiones y materiales originales en el Registro de la Propiedad Intelectual".

Una medida que, según los socialistas, "es fundamental para proteger el prestigio y el valor cultural de un evento que es patrimonio de todo el municipio".

El PSOE recuerda, además, que este certamen cultural "es fruto del trabajo y el impulso del Partido Socialista", que lo creó y consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de Castilla-La Mancha, mientras que el PP "siempre ha intentado poner trabas a su desarrollo".

Al mismo tiempo, desde el PSOE han querido reconocer públicamente la labor de todos los profesionales, colectivos y vecinos que hacen posible el Festival año tras año: "Este evento es un motor cultural y social para La Puebla y su prestigio es mérito de quienes, de forma profesional o voluntaria, dedican su esfuerzo y su talento a mantener vivo el espíritu de Fernando de Rojas y de La Celestina".

Finalmente, han apelado a la responsabilidad institucional del Gobierno local del Partido Popular para que "abandone la improvisación, trabaje con transparencia y consenso, y anteponga el interés general al uso partidista de un evento que es patrimonio de todos los vecinos y vecinas del municipio".