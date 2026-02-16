PSOE recuerda que la huelga de médicos es nacional y defiende que la sanidad pública de C-LM "está más fuerte que nunca"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, en rueda de prensa - PSOE

TOLEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha querido recordar que la huelga de médicos que arranca este lunes es nacional, al tiempo que ha defendido que la sanidad pública de Castilla-La Mancha "está más fuerte que nunca".

En rueda de prensa desde las Cortes autonómicas, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha arremetido contra PP y Vox por tratar siempre de "enredar" y de "confundir" a la ciudadanía. Unas formaciones políticas que, según ha recalcado, no creen en los servicios públicos.

Dicho esto, Abengózar ha mostrado su respeto hacia los médicos que secunden la huelga estos días, pero también ha querido empatizar con los pacientes y usuarios de la sanidad pública, que se verán afectados por esta convocatoria.

Durante su intervención, la socialista ha lamentado que PP y Vox hablen "mal" de la sanidad de Castilla-La Mancha, cuando, según ha apuntado, en la región hoy se invierte más del doble en la sanidad pública de lo que se hacía hace 10 años. "En Castilla-La Mancha, hoy se invierte 4 millones de euros más al día de lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba esta región".

También, ha puesto sobre la mesa que hoy son realidad infraestructuras tan importantes como el Hospital de Toledo, como el Hospital de Guadalajara, como las obras tan avanzadas del Hospital de Albacete o el Hospital de Cuenca.

Todas ellas, según ha subrayado la portavoz del Grupo Socialista, son obras que "paralizó" el Partido Popular cuando llegó al gobierno de esta región. "Los socialistas tuvimos que pagar indemnizaciones al llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha y hoy esos hospitales son una realidad", ha sacado pecho.

También ha recalcado que hoy hay más profesionales que nunca trabajando en el Sescam y que hoy se invierte más en tecnología. "La sanidad pública de Castilla-La Mancha es más fuerte hoy que hace 10 años y no es casualidad".

No obstante, ha dicho la socialista, el único empeño del Gobierno de Castilla-La Mancha es seguir trabajando en mejorar su sistema sanitario público regional.